CHP'li Murat Bakan'dan Soylu'ya 'promosyon' sorusu: 'Polisin maaşına mı göz diktiniz?'

18 Ağustos 2022 Perşembe, 12:35

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı banka maaş promosyonu anlaşmasını TBMM gündemine taşıdı.

Önceki yıllarda, Emniyet Teşkilatı’nın il ve ilçe müdürlüklerinde bulunan maaş mutemetliklerinin, kendi il ve ilçesinde maaş promosyon anlaşmasını şeffaf bir şekilde istediği banka ile imzalarken, bu yıl yetkinin alınarak sözlü bir emirle Emniyet Genel Müdürlüğü’ne verildiğini kaydeden Bakan, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, enflasyon oranı ve diğer kamu kurumlarının bankalarla yaptığı promosyon anlaşmaları dikkate alındığında, 330 bin personel adına 300 liraya 5 yıllık anlaşma yapmanın ekonomik değeri ve personelin menfaati olduğu söylenebilir mi?” diye sordu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yaptığı banka maaş promosyonu anlaşmasının, Emniyet Teşkilatı içerisinde büyük rahatsızlık yarattığını vurgulayan Murat Bakan, şunları söyledi:

“Son kararın ardından, Genel Müdürlük 330 bin personel adına, bir banka ile ayda 300 TL karşılığında 5 yıllığına anlaşma yaptığını duyuruyor. Diğer kamu kurumlarının ve üniversitelerin, daha az sayıda personeli bulunmalarına rağmen, çok daha iyi koşullarda ve personelin menfaatine anlaşma yapabildiğini görüyoruz. Daha kısa süre aralığında, daha yüksek tutarda yapılan maaş promosyon anlaşmalarının birçok örneği bulunuyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, enflasyon oranı düşüldüğünde böylesine zorlu bir görevi üstlenen meslek grubu için takdir edilen 300 TL oldukça komik bir rakam. Maaş promosyonu anlaşmasının bu şekilde yapılmasının nedeninin, promosyon anlaşmasına karşılık emniyete araç alınması için şart koşulduğu iddiaları bulunuyor. Araç alınması bir nevi emniyet mensuplarının maaş promosyonu üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gelir sağlandığı anlamına gelir. Oysa promosyon tamamen teşkilat çalışanlarının hakkıdır. Böylesine bir koşul anlaşmaya gölge düşürdüğü gibi ve teşkilat çalışanlarının hakkına göz dikildiği anlamına gelir. Söz konusu promosyonların personelin yaşam koşullarının bir nebze olsun iyileştirilmesi yerine, birilerinin makam aracı olması için kullanılması kabul edilemez. Böylesine bir anlayış personelin çalışma motivasyonunu da kırar. Maaş promosyonu anlaşmasının feshedilerek, şeffaf şekilde yeniden yapılması gerekiyor.”

Murat Bakan, Bakan Süleyman Soylu'ya şu soruları yöneltti: