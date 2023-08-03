Ekip arkadaşlarından yol haritası: Ekrem İmamoğlu'nun iki seçeneği var

Yayınlanma: 03.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.08.2023 - 03:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yakın ekibinden bir kaynak Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Önünde iki seçenek var. Ya CHP’nin genel başkanı olacak ya da kendisiyle beraber yol yürüyebilecek birisini bulacak o genel başkan olacak. İkinci ihtimalde kendisi İBB adayı olacak. Günü geldiğinde hâlâ kamuoyunda sevilen, popüler, beğenilen bir siyasi karakterse de Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyordur. Başka alternatif zaten yok” dedi

İmamoğlu’na yakın isimler, yol arkadaşı olacak ismin ise parti üzerinde, partinin üyeleriyle ilgili akla, bilime dayalı araştırmalar yapılarak ve o araştırmalardan çıkan sonuçlara göre hareket edilerek seçileceğini söyledi.

‘İSTESE GENEL BAŞKAN OLURDU’

İmamoğlu’nun koltuk derdinde olmadığı vurgulanırken “İmamoğlu bu meselenin koltuk meselesi olmadığını söyledi. Öyle biri olmuş olsaydı seçimden hemen sonra haydi olağanüstü kurultaya gidelim haydi imza toplayalım haydi genel başkan seçelim moduna girerdi ve genel başkan olurdu. Ancak İmamoğlu öyle yapmadı. 4 kere genel başkanla görüştü, defalarca telefonda görüştü, 'bu süreci beraber yürütelim' dedi. Kamuoyuyla duygularını paylaştı, bu konudaki görüşlerini topladı, 100 binden fazla insanın görüş beyan ettiği bir platform kurdu” şeklinde değerlendirmede bulunuldu.