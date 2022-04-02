'Ekonomiyi kim düzeltir?' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu: 'Elhamdülillah hepsi hırsız...'
Şanlıurfa'da yapılan bir sokak röportajında konuşan yurttaşın iktidara yaptığı eleştiriler sosyal medyada gündem haline geldi.
Şanlıurfa kent merkezinde yapılan bir sokak röportajı sırasında bir yurttaşın "Türkiye ekonomisini kim düzeltir?" sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.
Urfa Gaste isimli Youtube kanalının yaptığı röportajda soru üzerine yurttaş, "Allah düzeltir" diyerek söze başlayıp şu ifadeleri kullandı:
"Bizi idare edecek kimse yok ki elhamdülillah hepsi hırsız. 5 yerden maaş, avantalar rüşvetler... Bu ekonomi nasıl düzelsin. Oy vakti geliyor el pençe divan duruyorlar. Milletvekili seçildikten sonra 'eyvallah'. Nereye baba, nereye gittin benim hakkımı savunmaya gitmedin mi? Yalvarıyordun oy isterken şimdi kabadayı mı oldunız? Ben de ar namus varsa size selam vermem ne oyu! Siz oy hak etmiyorsunuz ki!"
Bir bakanın da ekonomi için "uçuyoruz" dediğini söyleyen yurttaş, "Nereye uçuyorsun oğlum, nereye uçuyorsun. Uçacak halin kaldı mı? 1 avuç mazot 25 lira. Hastamız ölümüz olsa İstanbul'a gidemeyeceğiz. 450 lira bilet. Hastaya bir çiçek alacak gücümüz yok. Böyle mi ekonomi düzelecek?" diye tepki gösterdi.
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