Ekrem İmamoğlu: Merak edilmesi gereken vatandaşımızın yiyemedikleri

Yayınlanma: 26.06.2024 - 12:29

Güncelleme: 26.06.2024 - 13:07

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu, konuğu Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut’u uğurlamasının ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, "Kemal Bey'le yemek randevunuz vardı. Çok konuşuluyor. Kendisinin, sizin ve Özgür Bey’in açıklamaları oldu. Bir tarihte netleştirme olur mu? Neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine “Ben tabii hayretle izliyorum bu yemeğe olan ilgiyi. Aslında hem hayretle izliyorum hem de bence yani yanlış anlamayın ama kıymetli basın mensuplarımız, hangi yemekte buluştuğumuz değil de yani toplumumuzun yemekte neleri yemediğiyle ilgili bence daha fazla odaklanılmalı. Kaldı ki biz, önceki dönem genel başkanımızla buluşuruz, buluşacağız. Bugün olur, bir hafta sonra olur. Zaten benzer şeyleri kendileri de ifade etti. Ben de söylemiştim. Yani bunun böyle bir olaya dönüşmesi, gerçekten bence Cumhuriyet Halk Partisi camiasını, örgütünü rahatsız ediyor. Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz hem Genel Başkanımızla, Sayın Özgür Özel'le hem önceki dönem genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla… Haksızlık yapmayalım; Sayın Hikmet Çetin'le, Sayın Murat Karayalçın'la buluşuruz, çay kahve içeriz, yemek yeriz. Parti kültürümüzde ve insani diyaloğumuzda bu vardır. Bence, lütfen artık buna bu kadar merak göstermeyiniz. Bence gerçekten merak edilmesi gereken, bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde neleri yiyemedikleri konusu. Ekonomi ve başka hususlar daha önemli diye düşünüyorum" diye yanıt verdi.

"ŞEFFAF OLSUNLAR"

İstanbul'daki sığınmacı sayısına ilişkin sözleri hakkında da açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “39 ilçenin 39’unu da ziyaret ettim. Her ilçe belediye başkanının kendi ilçesiyle ilgiyle yaptığı tespitleri dinleseniz… 13 AKP’li ilçe var İstanbul’da. Onların söylediği düzensiz göçmen sayısı tahminlerini dinleseniz benim söylediğimi 2’ye katlar. Daha sağlıklı bir veriyi paylaşayım. İstanbul’da nüfusun yüzde 20’sini geçtiğini düşündükleri için ikamet verilmesiyle ilgili süreç durduruldu. Bu 10 ilçenin yüzde 20’si bile 1 milyon 200 bin insan yapıyor. İnsanların su tüketim oranı ciddi veridir. İstanbul’da kişi başı su tüketimi 225 metre küpe kadar çıkmış durumda. Bu İnsanlarımız daha fazla su kullanıyor anlamına gelmiyor. 2 buçuk milyona yakın insanın İstanbul’da yaşadığını gösteriyor. Sayın Bakan’a sesleniyorum daha önce İstanbul’da görev yaptık. Türkiye’de yerel yönetimler düzensiz göçle gelen, sığınmacı sıfatıyla gelen... Bakanın 1 milyon 80 bin sayısının içinde ikameti olan oturma izni alan veya geçici yerleşim alan sayıyı kapsıyor" dedi.

İBB veya diğer belediyelerin verilerle ilgili bilgilendirilmediğini hatırlatan İmamoğlu, "Öyle rakamlar var ki Türkiye genelinde 10 milyonlardan bahsediliyor. Evime metro ile giderken 7-8 yaşındaki bir çocuğun 'milyonlarca mülteci var huzursuz oluyoruz' demesi bizi rahatsız ediyor… Şeffaf olsunlar bu mesele önemli bir meseledir. Savaşları öne koyanlara net olarak söyleyeyim bu meselenin tek müsebbibi Irak ve Suriye bölgesinde oluşan savaşlar zamanında Türkiye’deki yanlış politikalardır” ifadelerini kullandı.