Ekrem İmamoğlu'na beklenen soru: 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?'

Yayınlanma: 19.04.2024 - 18:45

Güncelleme: 19.04.2024 - 18:47

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu uluslararası basın ile bir araya geldi. İmamoğlu'na Çekyalı bir gazetecinin sorduğu soru dikkat çekti.

İstanbul seçimlerini yeniden kazanması ile uluslararası kamuoyunda gelecek seçimler için 'AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi' olarak görülen Ekrem İmamoğlu'na 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?' sorusu soruldu. İmamoğlu bu soruyu beklediğini söyledi.

"O CEVABI BİLE VERMİYORUM"

VoA Türkçe'den Hilmi Hacaloğlu'nun haberine göre, basın toplantısına birçok ülkeden basın mensupları katıldı. Çekyalı bir gazeteci Ekrem İmamoğlu'na "Gelecek seçimde CHP'nin adayı olacak mısınız?" diye sordu.

Bu soru salonda güçlü gülme seslerine neden olunca bir an duraklayan İmamoğlu önce, “Ben de cevap olarak sizin gibi gülsem yeterli mi?” dedi.

İmamoğlu ardından soruya şöyle yanıt verdi:

“Sizin gibi basın temsilcilerinin bu soruyu soracağını biliyordum. Bir önceki seçimden hemen sonra sizin gibi, ülkemize gelmiş basın mensubuna verdiğim cevabı vermemeyi ilke edindim. O da ‘Allah bilir’di. O cevabı bile vermiyorum. İşimin farkındayım. Mesele tekil kişi değil. Meseleye bütünlükçü bakan güçlü kadronun içinde olmanın gururunu taşıyorum."

İmamoğlu sözlerinin devamında Türkiye genelinde sosyal demokrat bir yapıyı arzuladıklarını, "Biz iyi uygulamalarla demokrat anlayışın, sosyal demokrat yapının Türkiye’nin genelinde de hâkim olacağı süreci hep birlikte hayal ediyoruz. Bu yolda hep birlikte yürüyoruz" diye anlattı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Sabah'a röportaj veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan birinin gelecekte cumhurbaşkanı olabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda takımda iki forvet var. Biri Mansur Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Teknik direktör, ‘Penaltıyı ben atacağım’ demez. En formda oyuncusuna attırır. Günü geldiğinde arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak."