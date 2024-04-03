Ekrem İmamoğlu'ndan adliye uyarısı: 'Vatandaşlarımızın adliye içerisine girmemesini istirham ediyorum'

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) seçilen Ekrem İmamoğlu, bugün mazbatasını alıyor. İmamoğlu mazbata töreni hakkında sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yurttaşlara uyarılarda bulundu.

ANKA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 14:15
Ekrem İmamoğlu'ndan adliye uyarısı: 'Vatandaşlarımızın adliye içerisine girmemesini istirham ediyorum'
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31 Mart yerel seçimlerinde yeniden İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, saat 16.00’da İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alacak.

İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından İstanbullular için çağrıda bulundu:

"Elbette ki ilginize yürekten teşekkür ediyorum. Zaten mazbata sizlerin mazbatası ve ben sizlerin temsilcisiyim. Adliyeye gelmenizde bir mahsur yok. Orada bir meydan var ama özellikle istirham ediyorum. Hiçbir vatandaşımızın adliye içerisine girmekle ilgili bir girişimde bulunmamasını. Çünkü malumunuz burası adliye ve insanlar orada adalet arıyor, adaletle ilgili karar verme konusunda hassas görevler yapan insanlarımız var."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasından satır başlıkları şöyle yer aldı:

“GEREKLİ SORUŞTURMA YAPILACAKTIR”

"Hayırlı Ramazanlar dilerim bütün İstanbul'a. Öncelikle dün yaşadığımız vahim, yangın olayında hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor. Bütün ailelerine sabır dileklerimi iletiyorum çok acı bir olay. Elbette bu tür olayların arka planında ne olduğuna dair gerekli soruşturmalar yapılacaktır. Öylesi bir kazayı tekrar yaşamamasını elbette diliyorum. Bugün saat 16.00’da İl Seçim Kurulunun verdiği bilgiyle beraber İstanbul halkı adına 2024-2029 dönemi arası görev yapmak üzere mazbatamı devralacağım. Ve inşallah görevimizi hep birlikte milletimizle birlikte yapmaya başlayacağız. Saat 16.00’da yapılan bu davetin kamuoyunda duyulmasıyla birlikte insanlarımızın yoğun bir şekilde adliyeye gelmesi hususunda bilgiler tarafıma ulaştı.

“ORADA BİR MEYDAN VAR”

Elbette ki ilginize yürekten teşekkür ediyorum. Zaten mazbata sizlerin mazbatası ve ben sizlerin temsilcisiyim. Adliyeye gelmenizde bir mahsur yok. Orada bir meydan var ama özellikle istirham ediyorum. Hiçbir vatandaşımızın adliye içerisine girmekle ilgili bir girişimde bulunmamasını. Çünkü malumunuz burası adliye ve insanlar orada adalet arıyor, adaletle ilgili karar verme konusunda hassas görevler yapan insanlarımız var. Hakimlerimiz var, savcılarımız var, avukatlar var. Adalet bekleyen insanlar var. Dolayısıyla orası çok hassas bir yer. Bu manada bir arkadaşımızın, bir hemşehrimizin bile adliyeye girişle ilgili bir çaba göstermemesini, hassasiyetle diliyorum.

“ADALETLE İLGİLİ BİR TAKIM HUSUSLAR İÇİMİZİ BURKUYOR”

Elbette son günlerde adaletle ilgili birtakım hususlar içimizi burkuyor ve adalet duygumuzu törpülüyor. Birkaç gündür alınan bazı kararlar, seçimle ilgili alınan kararlar çok üzücü. Bu manada ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu, yüksek seçim kurullarını en derin hassasiyetle takip ettiğimi bütün vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Dilerim ve isterim ki insanlarımızın adalet duygusunu belki de en çok ilgilendiren bir seçim sonucuna müdahale etme noktasında hem dışarıdan gelen bir takım siyasi baskıların olması. Hem de buna boyun eğecek birtakım insanların varlığı, insanlarımızı en derin üzecek hususlardır. Bu kaygıyı ve bu üzüntüyü hiçbir vatandaşımıza ilgililerin yaşatmamasını diliyorum. Ve bu duygularla bütün vatandaşlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Umarım saat 16.00’da el sıkışırız. Birlikte ve yeni bir döneme hep beraber başlarız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, tekrar hayırlı ramazanlar diliyorum."


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