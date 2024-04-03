İmamoğlu mazbatasını üçüncü kez bugün alıyor

İstanbulluların oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığına üçüncü kez seçilen İBB Ekrem İmamoğlu bugün saat 16.00’da mazbatasını alacak.

ANKA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 13:05
İmamoğlu mazbatasını üçüncü kez bugün alıyor
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Bir kez daha İBB Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, bugün saat 16.00’da İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını alacak. İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir açıklama yapacak.

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde AKP'li rakibi Binali Yıldırım'a karşı 13 bin oy farkla kazanan İmamoğlu mazbatasını alıp göreve başlamış, 18 gün başkanlık yapmıştı. Ancak 6 Mayıs'ta YSK'nin seçimlerin tekrarlanmasına karar vermesiyle dönemin İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya görevi devretmek zorunda kalmıştı.

İmamoğlu 23 Haziran'da tekrarlanan seçimde ise bu kez rakibine 806 bin oy fark atmış, ikinci kez mazbatasını almıştı.


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