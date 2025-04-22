Ekrem İmamoğlu'ndan Ankaralılara 23 Nisan mesajı: Sizlerle yürüyeceğim

Yayınlanma: 22.04.2025 - 16:47

Güncelleme: 22.04.2025 - 16:47

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yarın saat 17.00’de partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Birinci Meclis önünden Anıtkabir’e yürüyüş programına katılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürüyüş için Ankaralılara çağrı yaptı. İmamoğlu'nun sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan çağrıda şöyle denildi:

"Selam olsun seymenlere, selam olsun başkentimize, selam olsun Cumhuriyet’in kurulduğu şehre, kurucu meclisimizin topraklarına

Yeniden kuruluş için adalete ve demokrasiye güç verecek Ankara. Ankaralılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte saat 17.00'de 1. Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek

Milli egemenlik için yapılacak bu yürüyüşü cezaevinden izleyeceğim, yine yanı başınızda olacağım, sizlerle yürüyeceğim. Millet Büyüktür."

Özgür Özel’in yürüyüşün başlangıç noktası olan Birinci Meclis önünde, otobüs üstünden yurttaşlara hitap etmesi de bekleniyor.



