23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisanda kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı?

23 Nisan’da PTT şubeleri ve kargo firmalarının çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisan'da kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı?

23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisanda kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 16:34

Kargoların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açık olup olmayacağı merak konusu oldu. 23 Nisan resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Peki, 23 Nisan'da kargolar açık mı? 23 Nisan'da kargo teslim ve dağıtımı yapılacak mı?

23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?

23 Nisan, resmi tatiller arasında yer aldığı için birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşu gibi PTT ve kargo firmaları da hizmet vermeyecek. Çarşamba gününe denk gelen bu resmi tatilde, yurt genelinde kargo dağıtımı yapılmayacak ve PTT şubeleri kapalı olacak.

KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Kargo şubeleri hafta içi her gün 09.00’da hizmet vermeye başlayıp, 18.00’de mesaiyi sonlandırmaktadır. Gönderilerin aynı gün dağıtıma çıkması için ise en geç saat 10.00’a kadar şubeye teslim edilmesi gerekmektedir.


Etiketler: #kargo #23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı #Resmi Tatil

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