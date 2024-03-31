Ekrem İmamoğlu'ndan 'rehavete kapılmayın' çağrısı

Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:27

Güncelleme: 31.03.2024 - 17:27

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy verme sürecinin sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

İmamoğlu, "Rehavete kapılmayın" vurgusu yaptığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli İstanbullular; Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. İstanbul’da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı. Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız."