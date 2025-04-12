Ülkü Ocakları'nın eski İl Başkanından Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasına destek

Eski Ülkü Ocakları Aksaray İl Başkanı Ali Rıza Dündar, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan imza kampanyasına destek verdi.

Ülkü Ocakları'nın eski İl Başkanından Ekrem İmamoğlu için başlatılan imza kampanyasına destek
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ANKA
Yayınlanma: 12.04.2025 - 21:24

CHP örgütünün Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlattığı imza kampanyasına eski Ülkü Ocakları Aksaray İl Başkanı Ali Rıza Dündar da destek verdi.

"Maalesef bugün Bozkurtlar mankurtlaştırılmak isteniyor. Türk milliyetçileri adaletsiz, hukuksuz ve antidemokratik uygulamalara karşı sessiz kalmaya zorlanıyor" diyen Dündar, kampanyaya neden destek verdiğini şu sözlerle açıkladı:

"Burada mesele ne CHP meselesidir ne de Ekrem İmamoğlu meselesidir. Mesele mülakatlarda hakkı yenmiş, umudunu yitirmiş, ülkesini terk etmek zorunda kalan gençliğimizdir, açlıktan temel gıdaya ulaşamayıp hayatını kaybeden bebeklerdir. Sinan Ateş’in sokak ortasında katledilmesidir. Türk milliyetçilerinin bu adaletsizliklere ve hukuksuzluklara dur diyeceğine inanıyorum."

Dündar, açıklamasının sonunda kampanyaya destek vermekten gurur duyduğunu belirterek, vatandaşları da imza vermeye çağırdı.


Etiketler: #Destek #Ekrem İmamoğlu #imza

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