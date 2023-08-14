Ekrem İmamoğlu'nun hedefi: Önce İstanbul sonra Türkiye

Değişimi destekleyenler söylemlerini İstanbul’a yönelten Ekrem İmamoğlu için “Genel başkanlıktan vazgeçti” yorumlarının doğru olmadığını söyledi. Bu isimler, “Ekrem Bey İstanbul’a yeniden aday olur ama sadece büyükşehri değil ilçeleri de hedefler. Sonrasına bakılır” değerlendirmesini yaptı.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 14.08.2023 - 03:00
Ekrem İmamoğlu'nun hedefi: Önce İstanbul sonra Türkiye
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Seçim yenilgisi sonrası CHP’de değişim çıkışıyla gündeme gelen İmamoğlu’nun genel başkanlık yarışından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına yöneldiği konuşulurken CHP lideri Kılıçdaroğlu da İmamoğlu’nun yeniden aday olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu “Ekrem Bey’in İstanbul’u kazanacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Esenyurtlularla buluşan İmamoğlu da “Milletin parasını çarçur edene bu milletin tahammülü olmayacak. O yöneticilere ne Esenyurt’ta, ne İstanbul’da, ne de başka bir yerde sizler asla geçit vermeyeceksiniz” açıklamasını yaptı. İmamoğlu’na yakın isimler, “İmamoğlu genel başkanlıktan vazgeçti” yorumlarının doğru olmadığını söyledi. 

‘NET MESAJ VERİYOR’

İmamoğlu’nun yurt gezilerinde yaptığı konuşmalarda da bir vazgeçme sinyali vermediğini söyleyen kaynaklar, “Tam aksine Ekrem Bey her gittiği yerde değişimin net mesajlarını veriyor” dedi.

‘KONGREYE DEK SÜRER’

İmamoğlu’nun İstanbul’u kazanarak liderliği almak istediğini söyleyen kaynaklar, “Bundan sonraki süreçte Ekrem Bey İstanbul’a yeniden başkan adayı olur ama sadece büyükşehri değil ilçeleri de kazanmayı hedefler. Ondan sonrasında da duruma bakılır. Ama hedef belli. Onun da dediği gibi artık İstanbul’u da Türkiye’yi de kaybetmek yok. Kongreler de sürüyor ve burada değişimin istendiğini görüyoruz. Kurultay kasım ayında olacak. Kasıma kadar parti içi mücadele olur” ifadelerini kullandı. 

Genel merkez tarafından yapılan yorumlarda ise İmamoğlu cephesinden “İstanbul’u kaybederseniz ne olacak?” sorusuna bir yanıt üretilemediği söyleniyor. 


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