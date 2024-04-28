Elazığ Belediyesi, CHP'li Gürsel Erol'un taksi duraklarına gönderdiği bankları kaldırdı

AKP’li Elazığ Belediyesi, taksicilerin talebi üzerine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından duraklara gönderilen ve isminin yazılı olduğu bankları kaldırarak yerine belediyenin banklarını yerleştirdi.

ANKA
Yayınlanma: 28.04.2024 - 16:10
Elazığ Belediyesi, CHP'li Gürsel Erol'un taksi duraklarına gönderdiği bankları kaldırdı
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Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları, Nisan ayı meclis toplantısında komisyon üye sayısını 5’ten 3’e düşürerek CHP, YRP ve MHP’li meclis üyelerinin komisyonlara seçilmesini engellemişti.

Şerifoğulları’nın talimatıyla şimdi de kent merkezindeki taksi duraklarında bulunan ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un isminin yazılı olduğu banklar, Ulaşım Daire Müdürlüğü tarafından kaldırıldı.

ELAZIĞ BELEDİYESİNİN BANKLARI KONULDU

Belediye yetkilileri, konuyla ilgili sorular üzerine “Kent merkezindeki ve belediye mülkü olan taksi duraklarında bir siyasinin isminin yazıldığı bankların konulmasına ilişkin şikayetler geldi. Biz de bu şikayetleri dikkate alarak ve CHP’li yetkililerle görüşerek taksi duraklarında olan bu bankları kaldırıp yerlerine Elazığ Belediyesi yazan bankları yerleştirdik. Taksici esnafımızın hiçbir mağduriyeti yoktur” dedi.


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