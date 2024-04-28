Elazığ Belediyesi, CHP'li Gürsel Erol'un taksi duraklarına gönderdiği bankları kaldırdı
AKP’li Elazığ Belediyesi, taksicilerin talebi üzerine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tarafından duraklara gönderilen ve isminin yazılı olduğu bankları kaldırarak yerine belediyenin banklarını yerleştirdi.
Elazığ Belediye Başkanı AKP’li Şahin Şerifoğulları, Nisan ayı meclis toplantısında komisyon üye sayısını 5’ten 3’e düşürerek CHP, YRP ve MHP’li meclis üyelerinin komisyonlara seçilmesini engellemişti.
Şerifoğulları’nın talimatıyla şimdi de kent merkezindeki taksi duraklarında bulunan ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un isminin yazılı olduğu banklar, Ulaşım Daire Müdürlüğü tarafından kaldırıldı.
ELAZIĞ BELEDİYESİNİN BANKLARI KONULDU
Belediye yetkilileri, konuyla ilgili sorular üzerine “Kent merkezindeki ve belediye mülkü olan taksi duraklarında bir siyasinin isminin yazıldığı bankların konulmasına ilişkin şikayetler geldi. Biz de bu şikayetleri dikkate alarak ve CHP’li yetkililerle görüşerek taksi duraklarında olan bu bankları kaldırıp yerlerine Elazığ Belediyesi yazan bankları yerleştirdik. Taksici esnafımızın hiçbir mağduriyeti yoktur” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da zincirleme kaza
- Polis meslektaşlarına ateş etti
- En yüksek faizi hangi banka veriyor?
- Mert Hakan Yandaş'dan sosyal medyada çok sert tepki!
- Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Genel Başkanı oldu
- Kuryeden ‘görev tamam’ pozu!
- Yıllar sonra gelen itiraf: 'Onlar varsa oynamam dedim'
- Sevdiğinde tüm kalbiye seven 4 burç
- 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'
- İYİ Parti'de tarihi kurultay: Seçim üçüncü tura kaldı!