Elazığ'da araştırma görevlisine 'terör propagandası' gözaltısı
Fırat Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olan H.K., sosyal medyadan paylaşımları nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. H.K. daha sonra da gözaltına alındı.
Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde araştırma görevlisi H.K. "sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla rektörlük tarafından açığa alındı.
H.K. daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gözaltına alındı.
Konu ile ilgili Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada "Sosyal medyadaki paylaşımları ile terör örgütü propagandası yaptığı değerlendirilen araştırma görevlisi, Rektörlüğümüzce açığa alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bahse konu kişi ile ilgili ayrıca adli makamlara da suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.
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