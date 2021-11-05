Elazığ'da 'MHP' gerginliği: İYİ Partililer harekete geçti

05 Kasım 2021 Cuma, 16:57

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bugün Bingöl ve Elazığ programı için bölgeye geldi. Akşener'in Elazığ ziyareti öncesi, halka sesleneceği Öğretmen Evi önünde MHP'ye ait çadır kurulması partililerin tepkisini çekti. Partililer, daha önce alanda olmayan çadırın Akşener'in geleceği sırada kurulmasına dikkat çekti.

Birkaç gün önce MHP İl Başkanı Semih Işıkver de sosyal medya üzerinden Akşener'in kente ziyareti ile ilgili paylaşım yapmıştı. Işıkver paylaşımında; Akşener’in Elazığ’a gelmemesini isterken, “Burası Elazığ.. Burada maskeli gezenin, maskesini indirirler. Burada devlet düşmanına müsamaha edene itibar etmezler, değer vermezler.. İyi oldu iyi.. Aferin" ifadelerini kullandı.

STANT VE PANKART KALDIRILDI

Ayrıca Akşener'in konuşma yapacağı alana giden yol üzerine, Elazığ Ülkü Ocakları önünde, "Hayali Kürdistan olanın sonu kabristan olur" yazılı bir pankart asıldı.

İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or, pankart ve çadırla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü ve valilikle görüştüklerini; girişimleri sonucu çadır ve pankartın kaldırıldığını aktardı.

İYİ Parti'nin etkinliğine, İYİ Partili milletvekilleri ve yöneticilerin yanı sıra CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Elazığ İl Başkanı Çağlar Duran da katılarak destek verdi. Heyet Akşener’i karşılamak için bekliyor.