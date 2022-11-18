Emek ve meslek örgütlerinden Beyoğlu saldırısı üzerine ortak açıklama: Bu tür saldırıların yeniden yaşanmasını manidar buluyoruz

18 Kasım 2022 Cuma, 11:54

Aralarında DİSK, KESK, TMMOB ile TTB’nin bulunduğu sendikalar ve meslek örgütleri, geçen pazar günü İstiklal Caddesi’nde düzenlenen, 6 kişinin öldüğü ve 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı bugün yaptıkları açıklamayla kınadı.

“İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen bombalı saldırıyı kınıyoruz” başlığıyla yapılan ortak açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden yurttaşların ailelerine başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa dilendi.

Ortak açıklama şöyle:

SİYASET KURUMU, İNSANLAR ARASINDA AYRIMCILIĞI DERİNLEŞTİRMEKTEDİR

"Bu saldırının sorumlularının tüm bağlantılarıyla ortaya çıkarılması ve cezalandırılmasının kamu erkinin sorumluluğunda olduğunu yeniden hatırlatıyoruz. Türkiye tarihinde defalarca gördüğümüz gibi, açığa çıkarılmamış her terör saldırısı, her katliam, kendisini büyüterek toplumumuzun önüne maalesef yeniden çıkmıştır. Senaryolar farklı, amaç aynıdır. Geçmişten günümüze, özellikle 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında yaşananlar olmak üzere gerçekleştirilen tüm terör saldırıları yüzlerce insanımızın hayatına mal olmuş ve toplumsal travmalara yol açmıştır. Ülkemizin seçim sürecine girdiği bir dönemde bu tür saldırıların yeniden yaşanmasını manidar buluyoruz. Uzun yıllardır ülkemizde toplumsal barış ve huzur ortamı, iktidarın iç veya dış politikadaki gerilimleri siyasi malzeme olarak kullanması, izlediği savaş eksenli politikalar nedeniyle sınır güvenliğimizi koruyamaması, halkı açlık sınırında yaşamaya mahkum eden ekonomi politikaları, ülkeyi mesken tutan terör örgütleri ve çeteler nedeniyle azalmaktadır. Eşitliği ve demokrasiyi tesis etmesi gereken siyaset kurumu, şiddetin ve kutuplaştırıcı dilin etkisi altında olup insanlar arasında ayrımcılığı derinleştirmektedir.

BU KARANLIĞA TESLİM OLMAYACAĞIZ

Doğru ve şeffaf bilgi akışını sağlamakla sorumlu kurumlar, olayın hemen ardından halkın haber alma hakkını gasp eden yayın yasağı ve sosyal medya kısıtlaması uygulamış, yapılan çelişkili açıklamalarla bilgi kirliliği yaratmıştır. Demokratik bir ülkede kamu otoritesinden doğan sorumluluğunu yerine getiremediği için istifa etmesi gerekenler ise koltuklarında oturmaya devam etmektedir. Masum insanların yaşamları üzerinden siyasi plan yapan karanlık odaklar bilmelidir ki bu patlama ve saldırıları basit birer şiddet eylemi olarak görmüyoruz. Bu karanlığa teslim olmayacağız ve izin vermeyeceğiz. Bizler, bu ülkenin emek ve meslek örgütleri olarak, kaynağı nereden gelirse gelsin masum insanların hayatını hedef alan hiçbir plana geçit vermeyeceğimizi, kim olursa olsun saldırının faillerinden ve onlara yol verenlerden hesap soruluncaya dek bu sürecin takipçisi olacağımızı duyururuz.”