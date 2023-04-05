Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim kararı belli oldu mu? Emek ve Özgürlük İttifakı seçime nasıl girecek?

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 14:09

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 14:09

14 Mayıs Seçimlerine az kala, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim kararı merakla bekleniyordu. Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın seçime nasıl gireceğini duyurdu. ''Emek ve Özgürlük İttifakı seçime nasıl girecek?'' sorusu sıkça araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI SEÇİME NASIL GİRECEK?

Selahattin Demirtaş, Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında Yeşil ve Sol Parti ile TİP'in seçime kendi amblemleri ile gireceğini belirtti.