Emek ve Özgürlük İttifakı cumhurbaşkanı adayı kim? HDP cumhurbaşkanı adayı çıkardı mı?

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 11:48

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 11:51

Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine ilişkin kararını açıkladı.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI HANGİ ADAYI DESTEKLEYECEK?

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI HANGİ PARTİLERDEN OLUŞUYOR?

Emek ve Özgürlük İttifakı, Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nden (TÖP) oluşuyor.