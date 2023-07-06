Memur maaşlarına yapılan zammın şok edici ayrıntıları

06 Temmuz 2023 Perşembe

Kamuoyunda en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi şeklinde bilinen kanun teklifi, 7 Temmuz Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Bütün memur ve memur emeklilerinin büyük bir merakla beklediği düzenlemenin ayrıntıları belli olmaya başladı.

1- Tüm çalışan memurlara 8.077 TL olarak ödenecek ilave ödeme (seyyanen zam) sadece çalışan memurlara verilecek emeklilere yansımayacak. Diğer bir ifadeyle emekliler sadece toplu iş sözleşme artışı ve enflasyon farkı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan yüzde 17.55 oranında artış alacaklar.

2- İlave ödeme çalışan memurların aylıkları önce toplu iş sözleşme artışı ve enflasyon farkı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan yüzde 17.55 oranında artırılacak ve bulunan aylık tutarına 8.077 TL ilave ödeme eklenecek.

3- En düşük çalışan memur maaşı 22 bin liraya yükseltildi ancak bu miktarın içinde eş ve 2 çocuk parası var. Yani evli olmayan veya iki çocuğu olmayan memurun maaşı en az 22 bin lira olmayacak.

4- 8.077 TL seyyanen zam ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan veya mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve dier herhangi bir ödeme unsurunun hesabında dikkate alınmayacak. Diğer bir ifadeyle, 8.077 TL ilave ödeme emekli ikramiyesine, emekli aylığına ve bundan sonra yapılacak memur maaş zamlarına yansıtılmayacak. Sadece çalışırken verilen ilave ödeme niteliğinde olacak.

5- Memur aylıklarına 2024/Ocak ayında artış verilirken, memurların 2023/Temmuz ayında yüzde 17.55 artırılan aylıkları esas alınacak ve yeni artışlar bu miktara uygulanacak. Yani aylık artışında 8.077 TL ilave ödeme tutarı dikkate alınmayacak.

6- Kamu işçisinin maaşına yapılan zamlar nedeniyle gündeme gelen en düşük devlet memuru maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi 2023/Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlanacak ancak daha önce artırılan kamu işçilerinin aylıkları 2023/Temmuz ayında yine yüzde 19,77 oranında artırılacağından, memur maaşları yine kamu işçisinin maaşının altında kalacak.

Bu nasıl bir aldatmaca…

Bu aklı siyasilerden çok bürokratların önerdiği kesin. Yani siyasiler bu kadar teknik ve ayrıntılı bir düzenleme yapamaz. Tabi en az maliyetli bir yasa önerisi bürokratlardan istenmiştir. Ancak bu kadar memurları mağdur edici bir düzenleme pes doğrusu bürokratlar sizi alkışlayalım mı??

Muhalefet partilerini ve sendikaları göreve çağırmak lazım. Torba kanun yarın Meclis komisyonunda görüşülmeye başlanacak.