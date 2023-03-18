Muharrem İnce'den 'Adaylıktan çekil' çağrılarına: Beni değil milyonları ikna edin

Yayınlanma: 18 Mart 2023 - 09:21

Güncelleme: 18 Mart 2023 - 11:10

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine yönelik yapılan "Adaylıktan çekil" çağrıları üzerine kısa bir açıklama yaptı.

Daha önce “Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim" diyen İnce, bu kez, "Beni değil, edebiliyorsanız önce benim aday olmamı isteyen insanlarımızı ikna edin” ifadelerini kullandı.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Beni değil, edebiliyorsanız önce benim aday olmamı isteyen insanlarımızı ikna edin. Partimize sadece son 1 haftada üyelik başvurusu yapan 80.000 genci ikna edin. Bu işi başaracağımızdan şüphesi olmayan milyonları ikna edin. Siyasetçi, seçmenin vekilidir; ben onların sesiyim."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gazeteci Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada "Ben çelebi adamım. Kadir kıymet bilen adamım. Bu memleketi herkesten çok seven adamım. Kimse merak etmesin, gerektiği anda gereğini yaparım. Durumu değerlendiriyorum. Kendi adıma değil, Türkiye adına. Günü geldiğinde çekilmeyi bilirim. Kemal Bey lehine çekilirim" demişti.