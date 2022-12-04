Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen: 'Süleyman Soylu'nun açıklamaları gerçeği yansıtmıyor'

Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “belediyelerde parti ayrımı yapmaksızın terör soruşturması yapıldığı” açıklamalarının “gerçeği yansıtmadığını” belirtti. Esen, incelemeler sonucunda “İçişleri Bakanı tarafından AKP’li belediyeler için ortalama 1 müfettiş görevlendirilmişken, CHP belediyelerde belediye başına 4 müfettiş görevlendirilmiştir” açıklamasını yaptı.

Sena Yaşar
04 Aralık 2022 Pazar, 02:00
Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen: 'Süleyman Soylu'nun açıklamaları gerçeği yansıtmıyor'
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “belediyelerde terör soruşturmaları” başlığıyla yaptığı açıklamada, soruşturma verilerini açıkladı. “Burada herhangi bir siyasi partiye yönelik farklılık, baskı, herhangi bir siyasi partiye yönelik bir anlayış söz konusu değil” diyen Soylu’nun sözlerini Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, Cumhuriyet’e değerlendirdi.

AKP’nin 776, CHP’nin 263, İYİ Parti’nin ise 21 belediye başkanlığına sahip olduğunu kaydeden Esen, “Görüldüğü üzere siyasi partiler; eşit sayıda belediye başkanlıklarına sahip değildir. Örneğin AKP, CHP’nin üç katı civarında belediye başkanlığına sahip bulunmaktadır. Bu yüzden müfettiş görevlendirilmesi gibi faaliyet sonuçlarının nesnel değerlendirilebilmesi için partilerin kazandıkları belediye sayılarının baz alınması gerekir” ifadelerini kullandı.

Bu sayılar baz alındığında Soylu’nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığının altını çizen Esen, şu değerlendirmeyi yaptı:

  • Nitekim faaliyetlerin belediye başkanlıkları sayıları baz alınarak yapılmış bir dağılımında, araştırma/inceleme ve ön inceleme onayı verilmesi, soruşturma izni verilmesi ve özel teftiş yaptırılmasına ilişkin Bakanlık faaliyetlerinin muhalefet belediyeleri üzerinde yoğunlaştığı, muhalefet belediyelerine AKP’li belediyelerin üç katı kadar soruşturma izni verildiği sonucuna ulaşılmaktadır.

  • İçişleri Bakanı, AKP’li belediyeler için ortalama 1 müfettiş görevlendirmişken, CHP belediyelerde belediye başına 4 müfettiş görevlendirmiştir. Benzer durum; İYİ Partili belediyeler için geçerlidir.

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