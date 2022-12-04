Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen: 'Süleyman Soylu'nun açıklamaları gerçeği yansıtmıyor'

04 Aralık 2022 Pazar, 02:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “belediyelerde terör soruşturmaları” başlığıyla yaptığı açıklamada, soruşturma verilerini açıkladı. “Burada herhangi bir siyasi partiye yönelik farklılık, baskı, herhangi bir siyasi partiye yönelik bir anlayış söz konusu değil” diyen Soylu’nun sözlerini Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, Cumhuriyet’e değerlendirdi.

AKP’nin 776, CHP’nin 263, İYİ Parti’nin ise 21 belediye başkanlığına sahip olduğunu kaydeden Esen, “Görüldüğü üzere siyasi partiler; eşit sayıda belediye başkanlıklarına sahip değildir. Örneğin AKP, CHP’nin üç katı civarında belediye başkanlığına sahip bulunmaktadır. Bu yüzden müfettiş görevlendirilmesi gibi faaliyet sonuçlarının nesnel değerlendirilebilmesi için partilerin kazandıkları belediye sayılarının baz alınması gerekir” ifadelerini kullandı.

Bu sayılar baz alındığında Soylu’nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığının altını çizen Esen, şu değerlendirmeyi yaptı: