Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen: 'Süleyman Soylu'nun açıklamaları gerçeği yansıtmıyor'
Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “belediyelerde parti ayrımı yapmaksızın terör soruşturması yapıldığı” açıklamalarının “gerçeği yansıtmadığını” belirtti. Esen, incelemeler sonucunda “İçişleri Bakanı tarafından AKP’li belediyeler için ortalama 1 müfettiş görevlendirilmişken, CHP belediyelerde belediye başına 4 müfettiş görevlendirilmiştir” açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “belediyelerde terör soruşturmaları” başlığıyla yaptığı açıklamada, soruşturma verilerini açıkladı. “Burada herhangi bir siyasi partiye yönelik farklılık, baskı, herhangi bir siyasi partiye yönelik bir anlayış söz konusu değil” diyen Soylu’nun sözlerini Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen, Cumhuriyet’e değerlendirdi.
AKP’nin 776, CHP’nin 263, İYİ Parti’nin ise 21 belediye başkanlığına sahip olduğunu kaydeden Esen, “Görüldüğü üzere siyasi partiler; eşit sayıda belediye başkanlıklarına sahip değildir. Örneğin AKP, CHP’nin üç katı civarında belediye başkanlığına sahip bulunmaktadır. Bu yüzden müfettiş görevlendirilmesi gibi faaliyet sonuçlarının nesnel değerlendirilebilmesi için partilerin kazandıkları belediye sayılarının baz alınması gerekir” ifadelerini kullandı.
Bu sayılar baz alındığında Soylu’nun açıklamalarının gerçeği yansıtmadığının altını çizen Esen, şu değerlendirmeyi yaptı:
- Nitekim faaliyetlerin belediye başkanlıkları sayıları baz alınarak yapılmış bir dağılımında, araştırma/inceleme ve ön inceleme onayı verilmesi, soruşturma izni verilmesi ve özel teftiş yaptırılmasına ilişkin Bakanlık faaliyetlerinin muhalefet belediyeleri üzerinde yoğunlaştığı, muhalefet belediyelerine AKP’li belediyelerin üç katı kadar soruşturma izni verildiği sonucuna ulaşılmaktadır.
- İçişleri Bakanı, AKP’li belediyeler için ortalama 1 müfettiş görevlendirmişken, CHP belediyelerde belediye başına 4 müfettiş görevlendirmiştir. Benzer durum; İYİ Partili belediyeler için geçerlidir.
İlgili Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'li belediyelere terör soruşturması: Dosyaları başsavcılıkta!
- Meral Akşener hakkında 'FETÖ' soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler... HTS kayıtlarını incelemişler
- Eski TÜRGEV başkanının aile içi şikâyet soruşturmasına anayasal suçlar bürosu baktı
- '15 Temmuz destan değildir' paylaşımına soruşturma başlatılmıştı: İYİ Partili Aksoy için 'kovuşturmaya yer yok' kararı
-
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması