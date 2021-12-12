Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz 'Montrö iddianamesi'nin tarihine dikkat çekti

12 Aralık 2021 Pazar, 11:21

Montrö tartışmaları ve cüppeli amirale ilişkin açıklamaları nedeniyle hedef alınan emekli amiraller hakkında geçen günlerde 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Bildiriyi imzalayanlar arasında yer alan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, hazırlanan iddinameye ilişkin tepkisini yineleyerek, iktidara ve muhalefete seslendi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gürdeniz, Türkiye'nin dolar baskısı altında, gerileyen bir hegemonun dayatmalarına kısa dönem çıkarları için taviz vermemesi gerektiğini söyledi. Gürdeniz, 103 amiralin basın açıklaması üzerine hazırlanan "WhatsApp" iddianamesinin Putin- Biden görüşmesinden kısa süre önce ilan edilerek, Washington’a mesaj verilmemesi gerektiğine de dikkat çekti.

Unutmasınlar, hegemonya denizde el değiştirir. ABD donanması bu değişimi önleyecek durumda değil. Bugün Dedeağaç ve Girit’e yapılan asker yığınağın gerektiğinde Amerikan askeri tarafından kullanılması için değil, vekil ve vassalların kullanması için olduğunu anlamanız gerekir. — Cem GÜRDENİZ (@cemgurdeniznet) December 12, 2021

Gürdeniz'in açıklamaları şu şekilde:

"Onlar mezarlıkta ıslık çalarken, Ankara’nın hala Yalta ve Potsdam psikolojisiyle hareket etmesi hepimizi küçük düşürüyor. Türkiye’de ABD’den medet uman muhalefet de bu stratejik resmi iyi görmelidir. ABD’nin Amiral gemisi olan deniz gücü çok geriledi.

Unutmasınlar, hegemonya denizde el değiştirir. ABD donanması bu değişimi önleyecek durumda değil. Bugün Dedeağaç ve Girit’e yapılan asker yığınağın gerektiğinde Amerikan askeri tarafından kullanılması için değil, vekil ve vassalların kullanması için olduğunu anlamanız gerekir."

"HEM İKTİDAR HEM MUHALEFET..."

Dedeağaç’a yapılan yığınağın aslen bir Türk-Yunan çatışmasında Türk ordusunu Meriç ötesinde caydırmak ve aynı zamanda Rusya ile bir çatışma yaşanırsa bu malzemeyi Yunan ve diğer NATO müttefiklerinin kullanımına sunmak için olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan askeri kendi kanını dökecekse bunu Avrupa cephesine değil, Asya cephesine saklar. Zira hegemonyanın kaderi orada belirlenecektir. Hem iktidar hem muhalefet, tarih, jeopolitik ve deniz stratejisi okumalıdır."

DAHA ÖNCE DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Gürdeniz, sosyal medya hesabından daha önce yaptığı açıklamada "Türkiye jeopolitik kuşatma ve ekonomik kriz altındayken hiç bir suç unsurunun bulunmadığı bir basın açıklamasından böyle bir iddianamenin yaratılması her yönüyle son derece düşündürücüdür. Tanrı Türk milletinin yardımcısı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye jeopolitik kuşatma ve ekonomik kriz altındayken hiç bir suç unsurunun bulunmadığı bir basın açıklamasından böyle bir iddianamenin yaratılması her yönüyle son derece düşündürücüdür. Tanrı Türk milletinin yardımcısı olsun. https://t.co/lwuGBsHNTz — Cem GÜRDENİZ (@cemgurdeniznet) December 6, 2021

NE OLMUŞTU? AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Montrö Boğazlar Antlaşması'nı iptal etme yetkisi tartışmaları üzerine ve 'Montrö bildirisi' adıyla 103 emekli amiral metin yayınlamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iddianamede yer alan 103 kişi hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçlamasıyla 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilenlerden bazılarının dijital materyallerinin incelendiği ve "suça konu yazışmaların" iddianameye eklendiği bilgisi yer aldı.



