Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'dan 'YAŞ' değerlendirmesi: Liyakat değil sadakat

Yayınlanma: 05.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.08.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ), önceki gün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda toplandı. Toplantıda alınan kararlara göre, 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül’den, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos’tan itibaren emekliye sevk edildi. Yeni Genelkurmay Başkanı, 2. Ordu Komutanı Metin Gürak oldu. Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever, yaş haddinden; Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekli edildi.

KADROSUZLUK

2022’de Yüksek Askeri Şura’da emekli olan Hasan Küçükakyüz’ün yerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilen Gülan’ın, teamüllere göre 2 yıl görev süresi olmasına karşın 1 yıl sonra “kadrosuzluk” nedeniyle emekliye sevk edilmesi dikkat çekti. Kumpas davası mağdurları Tuğamiral Nejat İnanır, Tuğamiral İmran Alparslan Demirbilek ve Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit de “kadrosuzluk” nedeniyle emekli edildi.

‘DÜŞÜNÜLMEMİŞ’

Emekli Tümgeneral Yavuz, alınan YAŞ kararlarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. Genelkurmay Başkanı olarak atanan Orgeneral Metin Gürak’ın donanımları itibarıyla doğru bir seçim olduğunu düşündüğünü belirten Yavuz, “Orgeneral Musa Avsever’e vekâlet görevi verilmesiyle birlikte Genelkurmay Başkanlığı için düşünülmediği açığa çıkmıştı” dedi.

(Ahmet Yavuz)

‘ANLAMLI’ EMEKLİLİK

“15 Temmuz’da darbenin bastırılmasında önemli rolü bulunan Korgeneral Yavuz Türkgenci’nin emekli edilmiş olmasını ‘anlamlı’ bulduğunu” kaydeden Yavuz, “Askeri şuralar askeri kanadın etkisinin zayıfladığı buna mukabil siyasi kanadın etkisinin olması gerekenden çok daha fazla arttığı bir yapıya kavuştu. Bu nedenle liyakatten çok sadakatin öne çıktığı bir süreç yaşanıyor” ifadesini kullandı.

‘AĞIR BEDEL ÖDENİR’

Koşulların “sağlıklı bir değerlendirme yapma olanağı tanımadığına” dikkat çeken Ahmet Yavuz, şu değerlendirmede bulundu:

“Ülkeler çok uzun aralıklarla savaşla yüz yüze gelirler. O an geldiğinde hazır değilseniz vatana, anayasaya, tarihinizin emrettiklerinizden doğan geleneklere değil de ‘kişilere, sadakate’ dayalı bir yapı oluşturduysanız ağır bedel ödenir. Umarım böyle bir durumla ülkemiz karşı karşıya kalmaz ve yanlış sadakat tanımlama ve uygulamasının sorumsuzluğunu gelecek kuşaklar ödemez. İktidarın FETÖ’den hiçbir ders almaması ve devlette diğer tarikatlara bilinçli olarak açtığı alan liyakat kaygısını artıyor. Bazı uygulamalara ilişkin gözlemlerim Türk milletine bunları geç olmadan söylemenin tarihi borç olduğunu düşündürtüyor. Tabii ilgi ve kaygı duyanlara.”