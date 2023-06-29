Emekliler bayrama çay ve simitle girdi

Yayınlanma: 29.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.06.2023 - 03:00

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, ülkede alım gücünün düşmesinden dolayı dün sendika binalarında çay ve simit ile bayramlaştı. Geçim sıkıntılarını dile getiren emekliler, insanca yaşam için maaşlarının güncellenmesini istedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Çankaya Şube Başkanı Ayşe Akgül, “Biz emekliler, bayrama çay simitle giriyoruz... Ne tatlı alabildik ne çikolata alabildik ne kolonya alabildik. Çünkü karnımızı doyuramıyoruz” dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Sekreteri Ali Rıfat Temel ise “80 milyonluk ülkede yüzde 10’u tatile gitmiştir. Onların da hiçbirisi emekliler ya da emekçiler değildir. Bu ülkenin rantını yiyenler ve o ranta yardımcı olanlar tatile gidiyor. Biz emekliler, emekçiler maalesef evimizde oturacağız” diye konuştu.