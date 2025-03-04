EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan: 'İktidarın faşizan politikaları sonuç vermez'

Yayınlanma: 04.03.2025 - 13:53

Güncelleme: 04.03.2025 - 13:53

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in gözaltına alınıp tutuklanmasının hukuksuz bir işlem olduğunu ve işçi haklarını yok sayan bir yaklaşım sergilendiğini ifade etti.

Sendika Genel Başkanı Türkmen'in bir an önce serbest bırakılmasını talep eden Aslan, mevcut iktidarın faşizan uygulamaları ve yargıyı baskı aracı olarak kullanması tüm kesimlerde hukuka olan güvene zarar verdiğine vurgu yaptı.

“İKTİDAR YARGIYI BİR SOPA OLARAK KULLANIYOR”

Mevcut hükümetin 22 yılda yaratttğı baskıcı otoriter rejimi her koşulda ayakta tutmak istediğini ileri süren EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamasında, iktidar faşizan, keyfine keder uygulamalarla, yargıyı bir sopa olarak kullandığına vurgu yaptı.

“TÜRKİYE’DE GERÇEK DEMOKRASİ OLURSA, İKTİDAR AYAKTA KALMAZ”

İktidar kendi etrafındaki gerici güçler dışındaki, herkesi bir baskı sindirme korkutma politikasını yeniden yeniden hayata geçirme çabası içerisinde olduğunu ifade eden EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, “Ama bu nafile çünkü ne Türkiye, ne dünya tarihinde hiçbir baskıcı, otoriter rejim ayakta kalmamıştır. Eğer bugün ülkemizde gerçek bir demokrasi, basın özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü olsaydı, bu iktidarın ayakta kalma şansı asla olamayacaktı. Halk, sandıkta bu iktidara karşı tepkisini oyları ile gösterecektir. Halk bu direnci, 7 Haziran 2015 ve 31 Mart 2024 seçimlerinde göstermiştir. Halkın demokratik taleplerinin baskılarla karşı karşıya kaldığı ancak iktidar bu politikalarla uzun süre ayakta kalamaz.”

“BAŞPINAR İŞÇİLERİNİN HAKLI DİRENİŞİNDE YANLARINDAYIZ”

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutuklanmasının ardından Antep'teki işçi direnişlerine de dikkat çeken Aslan, Antep’teki sanayinin büyüdüğünü ancak işçilerin haklarının göz ardı edildiğini belirtti.

Aslan, işçilerin haklı direnişlerinin yanında olduklarını ve sermayenin işçilere karşı uyguladığı baskılara karşı, işçilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Sermayenin işçilere karşı uyguladığı baskıları da eleştirdi.

"İŞÇİLERİN HAK ARAYIŞI HUZURSUZLUK YARATMIYOR"

Gaziantep’teki güvenlik durumuna ilişkin de eleştirilerde bulunan Aslan, işçilerin hak arayışlarının huzursuzluk yaratmadığını, ancak sermaye odaklı yaklaşımın halkın huzurunu tehdit ettiğini sözlerine ekledi.