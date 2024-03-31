Emrah Safa Gürkan'dan Kılıçdaroğlu göndermesi: 'Adam bir gitti CHP'nin oyu yüzde 10 arttı'

Yayınlanma: 31.03.2024 - 21:48

Güncelleme: 31.03.2024 - 21:48

Tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, yerel seçimler için oy sayımı devam ederken CHP'nin eski başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermeli paylaşımlarda bulundu.

Seçimin oy sayımı devam ederken tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan’ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

"DEMEK Kİ NEYMİŞ..."

Gürkan, geçen sene yapılan genel seçimde kaybeden ve adaylığı çok tartışılan CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme yaparak, "Adam bir gitti. CHP'nin oyu yüzde 10 arttı.

Demek ki neymiş... 'Hayatta da kazanılmaz, bu milletle olmaz' falan değilmiş. Piro Piro diye diye elleriyle vermiş" ifadelerini kullandı.

"11 KERE KAYBETMİŞ ADAMA"

Emrah Safa Gürkan gündem olan paylaşımın ardından yeni bir paylaşım daha yaptı. Gürkan şu ifadeleri kullandı:

"11 kere seçim kaybetmiş adama 'Aday olmasın kaybeder' diyenleri linçleyen, 76 yaşındaki adam Piro Piro diye umut olarak bakmakta beis görmeyen herkese selam.

Demek ki neymiş, oylar değişebiliyormuş. Bugünkü iktidarın yüzde 10'larda 50'lere çıkışını görenler için çok şaşırttıcı olmamalı aslında ama işte öyle bir söylem oturdu. Hiçbir şey değişemez, biz buna mahkumuz.

Neyi doğru yaptılar bir fikrim yok ama yani değişiyormuş işte."