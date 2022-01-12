Enes Kara'nın CHP'li Ali Mahir Başarır'dan çok sert 'cemaat yurdu' tepkisi: 'Yasak olmalı'

12 Ocak 2022 Çarşamba, 22:42

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara, kaldığı cemaat yurdundaki baskılara dayanamayarak yaşamına son verdi.

Kara, olaydan önce çektiği videoları arkadaşlarına göndererek, cemaat yurdunda yaşadığı baskıları anlattı. Videoda cemaat yurdunda ailesinin zorlamasıyla kaldığını söyleyen Kara’nın, yurtta zorla namaz kıldırdıklarını ve bu durumdan rahatsız olduğunu söylediği görüldü.

Enes Kara’nın yurt olarak kaldığı cemaat evinde gördüğü baskıları anlattığı bir video çektikten sonra yaşamına son vermesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Kara'nın yaşamına son vermesinin ardından ülke genelinde tarikat ve cemaatlere tepki gösterildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Enes Kara’nın yaşamına son vermesinin ardından, Cumhuriyet TV’ye özel açıklamalarda bulundu.

"YASAK OLMALI"

Enes Kara'nın yaşamına son vermesine sebep olan cemaat yurduna tepki gösteren Ali Mahir Başarır, cemaat yurtlarına ilişkin, "Yasak olmalı" diye konuştu.

ENES KARA CEMAAT YURDUNDA KALMAYA ZORLANDIĞINI ANLATMIŞTI

Enes Kara yaşamına son vermeden önce yaşadıklarını anlattığı videoda "Son üç yıldır Müslüman değilim. Şu an bir cemaat yurdunda kalıyorum hiç kalmak istemememe, bunu aileme defalarca söylememe rağmen. Beni burada kalmaya zorladılar" demişti.

Kara, namaz kılmaya ve cemaat derslerine katılmaya zorlandığını anlatmıştı.