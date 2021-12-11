'Devletin vermiş olduğu TL'yi dövize yatırmak ahlaksızlıktır' diyen Kurtulmuş'a CHP'li Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un kullandığı "Devletin vermiş olduğu TL'yi dövize yatırmak ahlaksızlıktır" sözlerine tepki verdi. Başarır, "Asıl ahlaksızlık; Türk lirasının değerini bilerek ve isteyerek düşürmektir!' dedi.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Trabzon'da gerçekleşen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Esnafın krediyle döviz almasını eleştiren Kurtulmuş, "Devletin vermiş olduğu TL'yi dövize yatırmak ahlaksızlıktır" dedi. Kurtulmuş'un sözleri muhalif isimlerin ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.
BAŞARIR'DAN "ASIL AHLAKSIZLIK..." TEPKİSİ
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kurtulmuş'un açıklamalarına değindi.
Başarır açıklamasında "Asıl ahlaksızlık; Türk lirasının değerini bilerek ve isteyerek düşürmektir! Asıl ahlaksızlık;işçiyi, emekliyi, öğrenciyi aç, açıkta bırakmaktır! Asıl ahlaksızlık;köprü ve otoyol geçiş ücretlerine dolar üzerinden garanti vermektir!" ifadelerini kullandı.
Başarır'ın paylaşımı şu şekilde:
Asıl ahlaksızlık;— Ali Mahir Başarır (@alimahir) December 11, 2021
Türk Lirasının değerini bilerek ve isteyerek düşürmektir!
Asıl ahlaksızlık;
İşçiyi, emekliyi, öğrenciyi aç, açıkta bırakmaktır!
Asıl ahlaksızlık;
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine dolar üzerinden garanti vermektir! https://t.co/ekNrmUWkT3
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