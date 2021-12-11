'Devletin vermiş olduğu TL'yi dövize yatırmak ahlaksızlıktır' diyen Kurtulmuş'a CHP'li Ali Mahir Başarır'dan sert tepki

11 Aralık 2021 Cumartesi, 20:16

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Trabzon'da gerçekleşen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Esnafın krediyle döviz almasını eleştiren Kurtulmuş, "Devletin vermiş olduğu TL'yi dövize yatırmak ahlaksızlıktır" dedi. Kurtulmuş'un sözleri muhalif isimlerin ve sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

BAŞARIR'DAN "ASIL AHLAKSIZLIK..." TEPKİSİ

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kurtulmuş'un açıklamalarına değindi.

Başarır açıklamasında "Asıl ahlaksızlık; Türk lirasının değerini bilerek ve isteyerek düşürmektir! Asıl ahlaksızlık;işçiyi, emekliyi, öğrenciyi aç, açıkta bırakmaktır! Asıl ahlaksızlık;köprü ve otoyol geçiş ücretlerine dolar üzerinden garanti vermektir!" ifadelerini kullandı.

Başarır'ın paylaşımı şu şekilde: