Enflasyon hesabı gündem olan AKP'li Akbaşoğlu'ndan yeni açıklama

21 Şubat 2022 Pazartesi, 16:09

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, dün bir televizyon programında, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında hayat pahalılığı konusunda kıyaslama yaparken "Fransa’da 150 Euro'ya dolan poşet şimdi 750 Euro'ya doluyor. Dolayısıyla orada da yüzde 6-7 oranında 6-7 kat artmış bir enflasyon var" diye konuşması tartışma konusu olmuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bugün basın toplantısı düzenleyen Akbaşoğlu, sosyal medyada gündem haline gelen sözleri üzerine açıklama yaptı:

"Dün bir televizyon kanalında canlı yayında gündem olan bir hususla ilgili bir düzeltme yapmayı arzu ediyorum. O da kastımızla, lafsımız arasında ortaya çıkan fark nedeniyle farklı değerlendirmeler söz konusu oldu" diyen Akbaşoğlu, "Bütün dünyada yaşanılan pandemi nedeniyle fiyat artışlarının enflasyon oranlarının yükselmesi münasebetiyle hem Türkiye'mizde hem Avrupa'da hem de bütün Dünya'da yaşanılan bu duruma ilişkin değerlendirme yaparken yüzdelik oranla ilgili bir enflasyon oranı ifade ederken bir başka boyutuyla, dört beş kat artan fiyatlara vurgu yapmak ve bazı örnekler vermek suretiyle bu konuda yaşanılan sıkıntılara dair bir beyanım olmuştu. Bu konuda örnek verdiğimiz üzere, 25-26 dolar olan bir varil petrolün 96 dolarlara varması münasebetiyle yaklaşık dört kat arttığına ilişkin örneği de bu konuşmamda ifade ederek, Avrupa'da da Dünya'da da gerçekten son 40-50 yılın en büyük fiyat artışlarının da olduğunu, enflasyon oranlarının arttığını bununla beraber bazı ürünlerde de dört beş misli bir fiyat artışının olduğunu beyan etmiştim. Bu konuyla ilgili lafzımızla kastımız arasındaki bu farkı da sizlerle ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.

“EYT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili çalışmalara dair de "Geçen hafta EYT Platformu Federasyonu Derneklerine ilişkin, 9 temsilcinin katılımıyla bizleri ziyaret ettiler. Ve kendi taleplerini bizlere hem sözlü olarak hem de yazılı olarak ilettiler. Malum, daha önce kamuoyuna deklare ettiğimiz gibi beş adım atmak suretiyle bir süreç yönetiminden söz etmiştim. Kasım ayında yaptığımız basın toplantısında, demiştik ki hatırlarsanız ' bir asgari ücretle işe başlayacağız, iki memur ve emeklilerimizin durumunu ele alacağız.' Bu iki hususu hayata geçirdik. Üçüncü konu olarak 3600 ek gösterge ile ilgili geniş spektrumlu bir çalışma yapacağımızı Kasım ayında beyan etmiştim. Bununla ilgili malumunuz görüşmeler başladı. Ve inşallah önümüzdeki süreçte bu konunun kanunlaşarak yürürlüğe girdiğine hep beraber şahit olacağız. Dördüncü olarak da belediyelerdeki çalışanlarımız dahil olmak üzere bütün sözleşmeli çalışanlarımızla ilgili kadroya geçirilmesiyle ilgili bir çalışmanın 3600 ek göstergeden sonra yapılacağını beyan etmiştik. Ve nihayet beşinci sırada da bu çalışma programımız da EYT'li kardeşlerimizin durumunun ele alınacağını ifade etmiştik. Dolayısıyla, Kasım ayında da zikrettiğimiz, kamuoyuyla paylaştığımız bu süreç yönetimi kendi sıralaması içerisinde devam ediyor. İnşallah, 2022 yılı içerisinde bütün bu beş konunun ele alınmak suretiyle kamuoyunun önünde nasıl bir tezahür nasıl bir sonuç oluşturduğunu hep beraber müşahede etmiş olacağız. Bu konuyla ilgili Çalışma Bakanlığı'mız bu çalışmaları yürütmektedir. Sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşmaktadır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Emin Akbaşoğlu, katıldığı televizyon programında Türkiye'deki hayat pahalılığının Avrupa ülkelerinden daha düşük düzeyde olduğunu iddia ederken "Sıkıntıları görmüyor değilim, sıkıntıları görüyorum, kabul ediyorum ve onun üzerine biz ne yapıyoruz onu anlatmaya çalışıyorum. Ancak Türkiye’de olanları, yaşadıklarımızı Avrupa’yla Amerika’yla bütün dünya ile kıyas etmek gerektiğini söylüyorum. Sonuç itibariyle bunun sadece Türkiye’yi, Türk insanını etkileyen bir kriz olmadığını ve dolayısıyla bugün 150 Euro’ya dolan bir poşet Fransa’da ve Almanya’da 750-800 Euro’ya doluyor. Dolayısıyla orada da yüzde 6-7 oranında 6-7 kat artmış bir enflasyon var" demişti.



