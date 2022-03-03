Enflasyon rakamlarına CHP'den çok sert tepki: 'Korkunç bir enflasyon tsunamisi geliyor'

03 Mart 2022 Perşembe, 13:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.

Tüketici fiyatları, şubat ayında aylık bazda yüzde 4,81 artarken, yıllık enflasyon yüzde 48,69'dan, yüzde 54,44'e yükseldi. Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) ise üç hane görüldü, yıllık artış yüzde 105,01 oldu. Bu verilere göre, ÜFE artışı 27 yılın zirvesine çıktı.

CHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki gösterdi.

Öztrak, AKP'nin göreve başladığında tüketici enflasyonunun yüzde 29,75 olduğunu bunun yanı sıra üretici enflasyonunun da yüzde 30,84 bandında olduğunu dile getirdi.

Şubat ayı enflasyon verilerine göre tüketici enflasyonu yüzde 54,44 iken üretici enflasyonu yüzde 105,01.

İlk kez enflasyonda yüzde 50 seviyesi aşılırken CHP'li Öztrak iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

Öztrak paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan'ın partisi iş başı yaptığında kendilerine, 1983 Nisan ayından itibaren, son 20 yılın en düşük enflasyonu ve enflasyonu hızla alt eden bir program emanet edildi.

Erdoğan hayırsız miras yedi gibi davrandı. Enflasyondaki düşüşü kendi kerameti sanıp; yıllarca atıp tuttu.

Atalarımız ne demiş?

"Büyük lokma ye, büyük söz söyleme."

Bugün, tüketicide son 20 yılın, üreticide son 27 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyoruz.

Gençlerimiz hayatlarında ilk kez 3 haneli enflasyonla tanıştı.

Ne demişler?

Allah insanı söyledikleriyle sınar.

Erdoğan'ın "faiz sebep, enflasyon sonuç" safsatası milleti yaktı. Enflasyonda görülmemiş rekorlar kırılıyor. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark 51 puan.

Böyle bir makası daha önce hiç yaşamadık.

Üreticiden, tüketiciye doğru korkunç bir enflasyon tsunamasi geliyor.

Milletimizin mutfağında büyük bir yangın var.

Son bir yılda;

Karnabahar yüzde 227,

Patlıcan yüzde 185,

Kabak yüzde 173

Domates yüzde 169 zam gördü.

Milletin tenceresi artık kaynamaz oldu.

Ne yazık ki ilerleyen günler için de, enflasyon cephesinde umut yok. Üreticiden tüketiciye vuran enflasyon tsunamasi, çekirdek enflasyonun artışını sürdürmesi, savaşla beraber emtia ve enerji fiyatlarındaki artış enflasyonda bu günlerin daha iyi günlerimiz olduğunu gösteriyor.

Enflasyon en adaletsiz vergidir. Milletin satın alma gücünü çaktırmadan eritmektir. Bir nevi tırnakçılıktır. Memura ilk altı ayda yüzde 7,5 zam yapıldı. Ama daha ilk iki ayda gerçekleşen enflasyon yüzde 16,45.

Zamlı asgari ücret ise, daha ilk iki ayda, açlık sınırının altına düştü.

Bugün, Rusya Ukrayna'yı işgal etti diye, tüm dünya Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uyguluyor. Bu yaptırımların nihai amacı Rusya'da enflasyonu artırarak, Rus halkının satın alma gücünü eritmek.

Biz de ise kibirli bir cehalet, milletimizin satın alma gücünü kasten perişan etti.

"Faiz sebep, enflasyon sonuç" safsatası son 5 ayda enflasyonu yüzde 19'lardan yüzde 54'lere taşıdı.

Hatta bağımsız iktisatçılara göre (ENAG) tüketici enflasyonu yüzde 100'leri aştı.

Hep diyoruz, bu kibir ve cehalet iş başında olduktan sonra, ülkemizin başka hasımlara ihtiyacı yok.Türkiye'nin çok acil bir enflasyonla mücadele programına ihtiyacı var. TCMB'nin başına ehil isimlerin atanması, TCMB'nin elindeki araçları serbestçe kullanması başta olmak üzere, ekonomide güven artırıcı adımların hızla atılması gerekiyor. Mevcut hükümet ise bunları yapamaz.Türkiye'nin düzlüğe çıkması için 3 Yeni K'ya ihtiyaç var.

"Yeni Kadrolar"

"Yeni Kurallar"

"Yeni Kurumlar."

Milletimizin teveccühüyle tüm bunları yaparak, ülkemizi içine düşürüldüğü çukurdan çekip, çıkaracağız.

Biz hazırız.

Milletimiz hazır."