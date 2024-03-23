Erbakan: 40 yıl sonra Şanlıurfa'da milli görüş belediyeciliğiyle buluşacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin seçime iddialı girdiği şehirlerden Şanlıurfa'da konuştu. Erbakan, "200 binin üzerinde insanla Şanlıurfa bugün mesajını net bir şekilde veriyor" dedi.

DHA
Yayınlanma: 23.03.2024 - 18:08
Erbakan: 40 yıl sonra Şanlıurfa'da milli görüş belediyeciliğiyle buluşacağız
Abone Ol google-news

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa’da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Kasım Gürpınar ile Şanlıurfa'nın yeniden "milli görüş belediyeciliği" ile buluşacağını öne sürdü.

Erbakan, "1984'te Şanlıurfa'da milli görüş belediyeciliği ile tanıştı. Şimdi, 40 yıl sonra 31 Mart'ta tekrar Büyükşehir Belediye başkan adayımız Mehmet Kasım Gülpınar'ın yönetiminde milli görüş belediyeciliği başlayacak. Bu muazzam manzara Şanlıurfa'ya yakışır. 200 binin üzerinde insanla Şanlıurfa bugün mesajını net bir şekilde veriyor. Bütün engellemelere, ambargolara rağmen, bütün güç ellerinde olmasına rağmen Allah haklının kazanmasını istiyor. Milletimiz neden Yeniden Refah'a koşuyor? Çünkü bu millet rantçı belediyeden bıktı artık. Değişim istiyor, samimi, dürüst, tevazu sahibi belediye başkanları istiyor. Milletin derdi ile dertleneceğine kendi makam aracı ile dertlenen, millet ile arasına mesafe koymuş belediyeleri istemiyor" dedi.

Öte yandan miting alanının kalabalık olması nedeniyle alanda sıkışan bir grup ise bariyerlerin yıkması sonucu ezilme tehlikesi geçirdi.

"ERDOĞAN'A İHANET"

AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, dün katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada Yeniden Refah Partisi'nin adayı Kasım Gülpınar'ı hedef almış ve şöyle demişti: 

"Burada ilke yok, etik yok. Nerede 12 yıl size emek vermiş size imkan vermiş fırsat vermiş Cumhurbaşkanımızı bir kalemde siliyorsunuz. Gidip pazarlıklarını yaptılar Yeniden Refah Partisi'ne geçtiler. Bu Erdoğan sevgisi değil bu Erdoğan'a ihanettir. AK Parti'ye Cumhurbaşkanımızı arkadan önden hançerlemektir. Urfalılar bunu böyle görüyor."

 


Yeniden Refah Partisi haberleri Mehmet Kasım Gürpınar haberleri fatih erbakan haberleri

İlgili Haberler

Bekir Bozdağ'dan Kasım Gülpınar'a: Cumhurbaşkanımızı bir kalemde siliyorsunuz, bu ihanettir

Bekir Bozdağ'dan Kasım Gülpınar'a: Cumhurbaşkanımızı bir kalemde siliyorsunuz, bu ihanettir
AKP'den Yeniden Refah'a katılan Kasım Gülpınar'dan Şanlıurfa'da görkemli miting

AKP'den Yeniden Refah'a katılan Kasım Gülpınar'dan Şanlıurfa'da görkemli miting
AKP yönetiminde deprem: Kasım Gülpınar istifa etti, Yeniden Refah'ın adayı oldu

AKP yönetiminde deprem: Kasım Gülpınar istifa etti, Yeniden Refah'ın adayı oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mersin’de birbirlerine komşu iki ormanlık alanı talan edecek projelere onay

Mersin’de birbirlerine komşu iki ormanlık alanı talan edecek projelere onay
Gaziantep sınırlarını aşan şifa kaynağı: AB coğrafi işaret tescilini aldı

Gaziantep sınırlarını aşan şifa kaynağı: AB coğrafi işaret tescilini aldı
Bülent Cihantimur Emniyet'e geldi, gazetecileri görünce kaçtı

Bülent Cihantimur Emniyet'e geldi, gazetecileri görünce kaçtı
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Yay burcu yorumu
Erdoğan'dan Karabük'te 'emeklilere' mesaj: 'Önce hazırlıklarımızı tamamlayacağız...'

Erdoğan'dan Karabük'te 'emeklilere' mesaj: 'Önce hazırlıklarımızı tamamlayacağız...'
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Balık burcu yorumu
AKP'den emeklilerle ilgili flaş açıklama: 'Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim'

AKP'den emeklilerle ilgili flaş açıklama: 'Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim'
Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu