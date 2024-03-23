Erbakan: 40 yıl sonra Şanlıurfa'da milli görüş belediyeciliğiyle buluşacağız

Yayınlanma: 23.03.2024 - 18:08

Güncelleme: 23.03.2024 - 18:08

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa’da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. Binlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Kasım Gürpınar ile Şanlıurfa'nın yeniden "milli görüş belediyeciliği" ile buluşacağını öne sürdü.

Erbakan, "1984'te Şanlıurfa'da milli görüş belediyeciliği ile tanıştı. Şimdi, 40 yıl sonra 31 Mart'ta tekrar Büyükşehir Belediye başkan adayımız Mehmet Kasım Gülpınar'ın yönetiminde milli görüş belediyeciliği başlayacak. Bu muazzam manzara Şanlıurfa'ya yakışır. 200 binin üzerinde insanla Şanlıurfa bugün mesajını net bir şekilde veriyor. Bütün engellemelere, ambargolara rağmen, bütün güç ellerinde olmasına rağmen Allah haklının kazanmasını istiyor. Milletimiz neden Yeniden Refah'a koşuyor? Çünkü bu millet rantçı belediyeden bıktı artık. Değişim istiyor, samimi, dürüst, tevazu sahibi belediye başkanları istiyor. Milletin derdi ile dertleneceğine kendi makam aracı ile dertlenen, millet ile arasına mesafe koymuş belediyeleri istemiyor" dedi.

Öte yandan miting alanının kalabalık olması nedeniyle alanda sıkışan bir grup ise bariyerlerin yıkması sonucu ezilme tehlikesi geçirdi.

"ERDOĞAN'A İHANET"

AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, dün katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamada Yeniden Refah Partisi'nin adayı Kasım Gülpınar'ı hedef almış ve şöyle demişti:

"Burada ilke yok, etik yok. Nerede 12 yıl size emek vermiş size imkan vermiş fırsat vermiş Cumhurbaşkanımızı bir kalemde siliyorsunuz. Gidip pazarlıklarını yaptılar Yeniden Refah Partisi'ne geçtiler. Bu Erdoğan sevgisi değil bu Erdoğan'a ihanettir. AK Parti'ye Cumhurbaşkanımızı arkadan önden hançerlemektir. Urfalılar bunu böyle görüyor."