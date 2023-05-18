Ercüment Akdeniz istifa etmişti... EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan oldu!

Yayınlanma: 18.05.2023 - 13:42

Güncelleme: 18.05.2023 - 14:03

Ercüment Akdeniz'in hem görevinden hem parti üyeliğinden istifasının ardından Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanlığı görevine, Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan’ı getirildi.

28 MAYIS MESAJI!

EMEP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“28 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde tek adam düzenine son vermek, işçi sınıfımızın ve ezilen halk kitlelerinin kazanımlarını ve mücadelesini büyütmek için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Emek ve özgürlükten yana olan herkesin yolu açık olsun. Birlikte kazanacağız, emekçiler kazanacak!”