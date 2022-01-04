Erdoğan açıkladı, AKP harekete geçti: Muhalefete 'zam' ziyareti
TBMM'de AKP grubu, muhalefet partilerini ziyaret ederek, emekli maaşlarının en az 2 bin 500 TL olmasıyla alakalı Genel Kurul'da görüşmelerine başlanacak olan teklife madde eklenmesini görüşecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarının en az 2 bin 500 TL olacağını açıklamasının ardından AKP grubu yasal düzenleme için harekete geçti. Bu kapsamda, AKP grubu bugün muhalefet partilerini ziyaret edecek.
AKP grubu emekli maaşlarıyla ilgili düzenlemenin, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanacak olan 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına' ilişkin yasa teklifine madde eklenmesi teklifini götürecek.
AKP, muhalefet partileriyle uzlaşırsa düzenleme maddesi teklife eklenecek. Görüşmeden bir uzlaşı çıkmazsa, AKP bugün TBMM Başkanlığı'na sunmaya hazırlandığı yasa teklifine madde ekleyecek.
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