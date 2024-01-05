Erdoğan açıklayacak: Cumhur İttifakı'nın İstanbul ve Ankara adayı belli oldu mu?

Yayınlanma: 05.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 03:00

AKP, başta İstanbul olmak üzere bazı büyükşehir belediye başkan adaylarını, pazar günü Haliç Kongre Merkezi’nde açıklayacak.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre başta İstanbul olmak üzere bazı belediye başkan adayları belli oldu. Daha önce AKP’nin, mevcut İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına “Trabzonlu bir aday ile çıkacağı” belirtiliyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un adını açıklayacağı belirtiliyor. Kurum, 14 Mayıs seçimleri sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için çalışmalara başlamıştı.

ANKARA’DA SÜRPRİZ YOK

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için göstereceği adayda da “sürpriz yok.” Erdoğan’ın 15 Ocak’ta da partisinin seçim beyannamesi ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u aday olarak açıklayacağı belirtiliyor.

Erdoğan’ın pazar günü Gaziantep Belediye Başkanlığı için de mevcut başkan Fatma Şahin’i yeniden aday olarak açıklayacağı belirtiliyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de mevcut AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ı Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olarak açıklayacağı belirtiliyor. AKP’nin Muğla Büyükşehir Belediye başkan adayının ise eski CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu seçimle AKP’nin “CHP’li seçmenin oyunu almayı hedeflediği” belirtiliyor. AKP’nin, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için ise Rüstem Keleş konuşuluyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de mevcut başkan Alinur Aktaş ile Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar arasında kaldığı belirtiliyor.