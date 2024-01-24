Erdoğan açıklayacak: İşte Cumhur'un Ankara ilçe adayları...

Yayınlanma: 24.01.2024 - 11:40

Güncelleme: 24.01.2024 - 11:40

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak dört dönem Keçiören'e belediye başkanlığı yapan Turgut Altınok'u ilan etmişti. Erdoğan bugün ise AKP ve MHP'nin Ankara'nın 25 ilçesindeki belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaşacak. Ankara'da ATO kongre merkezinde düzenlenecek tören saat 12.00'de başlayacak.

AKP, Başkent'teki 25 ilçesinin 20'sinde kendi aday göstereceği isimlerle yarışacak. 5 ilçede ittifak ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek.

Listeye göre Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yeniden aday gösterilmeyecek. Köse’nin yerine tercih edilen isim eski Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı oldu.

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre Erdoğan'ın bugün açıklayacağı ilçe belediye adayları şöyle:

Akyurt Hilal Ayık (Mevcut belediye başkanı)

Altındağ Veysel Tiryaki (eski Altındağ Belediye başkanı)

Bala Ahmet Buran (Mevcut belediye başkanı)

Beypazarı Tuncer kaplan (Mevcut belediye başkanı)

Çankaya Duhan Kalkan (Kalecik Belediye Başkanı)

Çamlıdere Hazım Caner Can (Mevcut belediye başkanı)

Çubuk Baki Demirbaş (Mevcut belediye başkanı)

Evren Hüsamettin Ünsal (Mevcut belediye başkanı)

Haymana Özdemir Turgut (Mevcut belediye başkanı)

Kahramankazan Serhat Oğuz (Mevcut belediye başkanı)

Keçiören Zafer Çoktan (Keçiören ilçe başkanı)

Mamak Asım Balcı (Altındağ belediye başkanı)

Nallıhan İsmail Öntaş (Mevcut belediye başkanı)

Sincan Murat Ercan (Mevcut belediye başkanıcut belediye başkanı)

Kızılcahamam Süleyman Acar (Mevcut belediye başkanı)

Elmadağ Eyüp Tekiner (Elmadağ ilçe başkanı)

Pursaklar Ertuğrul Çetin (Mevcut belediye başkanı)

Şereflikoçhisar Memiş Çelik (Mevcut belediye başkanı)

Yenimahalle Abdülkadir Aydoğan (Yenimahalle ilçe başkanı)