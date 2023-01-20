'Erdoğan aday olamaz' açıklamalarına AKP'den yanıt

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 17:48

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 17:48

Seçime yönelik iktidar kanadının açıklamalarıyla birlikte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı konusu yeniden gündeme geldi. Hukukçular, “Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kez seçildi. Bir daha seçilemez. Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse aday olamaz, üçüncü döneme takılır” derken; CHP ve İYİ Parti’den ise “Anayasayı çiğneyecekler, üçüncü kez aday olamaz” yorumu geldi.

Söz konusu değerlendirmelere AKP cephesinden yanıt geldi. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Erdoğan 2018'de yeni sisteme göre birinci kez Cumhurbaşkanı oldu. Eski sistemde Cumhurbaşkanını milletvekilleri seçerdi, yeni sistemde halk seçiyor. Halkın seçtiği ilk liderdir ve şu anda ilk dönemidir. Bu dönem de seçilir ve gelecek dönem bir daha aday olmak isterse, o zaman Meclis kararı gerekir. Şimdi parlamenter sistemin geride kaldığı başkanlık sistemimizin ilk dönemini bitiriyoruz. Dolayısıyla şimdiki adaylığı ikinci adaylığı. 'Aday olamaz' diyenler hukuk cahilidir” diye konuştu.