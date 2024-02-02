Erdoğan, AKP'nin Bursa adaylarını açıkladı: Muhalefeti hedef almayı ihmal etmedi

Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:57

Güncelleme: 02.02.2024 - 16:37

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda AKP Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Sözlerine hayatını kaybeden Alev Alatlı'yı anarak başlayan Erdoğan, konuşmasında yine CHP'yi hedef aldı.

"CHP'de herkes bir köşe kapma derdinde" diyen Erdoğan, "Kendi arkadaşlarına, müttefiklerine bu kadar hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlar şefkat göstermesi mümkün mü? Layüsel olmadığımızın, milletimizin gözünün üzerinde bulunduğu şuuruyla kararlarımızı veriyoruz. Belediye başkanlarımızın gözü hep sizin, bizim gözümüz de hep onların üzerinde olacak. Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" ifadelerini kullandı.

"KİM BİZDEN DAHA İYİSİNİ YAPABİLECEĞİNİ İDDİA EDİYORSA ÇIKSIN ORTAYA"

Erdoğan şöyle devam etti:

"Ülkemizin ve şehirlerimizin önüne koyacakları hiçbir vizyonları, programları, projeleri olmayanların sırf AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izliyoruz. Biz rakiplerimizle eser, hizmet konusunda yarışmak istiyoruz. Konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. Kim bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa, hodri meydan, çıksın ortaya."

BURSA ADAYLARINI AÇIKLADI

Erdoğan, konuşmasının ardından Bursa'nın ilçe adaylarını açıkladı:

Büyükorhan: Kamil Turhan

Gemlik: Refik Yılmaz

Gürsu: Mustafa Işık

Harmancık: Yılmaz Ataş

İnegöl: Alper Taban

İznik: Kağan Mehmet Usta

Karacabey: Ali Özkan

Keles: Ali Doğru

Kestel: Ferhat Erol

Mudanya: Gökhan Dinçer

Mustafakemalpaşa: Ahmet Beygirci

Nilüfer: Celil Çolak

Orhaneli: Ali Osman Tayır

Orhangazi: Bekir Aydın

Osmangazi: Mustafa Dündar

Yenişehir: Davut Aydın

Yıldırım: Oktay Yılmaz

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Vefatını yola çıkarken öğrendiğimiz Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin son dönemde yetiştirdiği en önemli münevverlerden, perspektifler sunabilen, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Alev Alatlı hocamız, eserleri ve fikirleriyle aramızda yaşamaya devam edecektir. Dün vefat eden ülkemizin önde gelen sosyologlarından, Prof. Dr. Orhan Türkdoğan'a da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"ELBETTE HALA EKSİKLERİMİZ VAR"

* Bursa müstesna bir şehirdir. Bursa her şeyden önce kuruluşun şehridir. Bursa'da dikilen çınar fidanı, 3 kıta 7 iklime yayılarak ecdadın asırlarca süren hak, adalet, refah mücadelesine güç ve kuvvet vermiştir. Bursa'dan Edirne'ye, oradan İstanbul'a ve nihayet Ankara'ya uzanan başkentler silsilesinin ilk yıldızını hep kalbimizde taşıdık. Bursa'nın çalışkanlığını, üretkenliğini anlatmaya gerek bile yoktur. Bursa'yı modern bir şehir haline dönüştürdük. Elbette hala eksiklerimiz var.

* Biz istiyoruz ki Bursa'nın Türkiye Yüzyılı yürüyüşü 31 Mart'ta büyükşehir ve ilçe belediyelerindeki tercihle daha çok hızlansın. Ülkemizin ve şehirlerimizin önüne koyacakları hiçbir vizyonları, programları, projeleri olmayanların sırf AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izliyoruz. Biz rakiplerimizle eser, hizmet konusunda yarışmak istiyoruz. Konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. Kim bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa, hodri meydan, çıksın ortaya.

"CHP'DE HERKES BİR KÖŞE KAPMA DERDİNDE"

* CHP'de herkes bir köşe kapma derdinde. Kendi arkadaşlarına, müttefiklerine bu kadar hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlar şefkat göstermesi mümkün mü? Layüsel olmadığımızın, milletimizin gözünün üzerinde bulunduğu şuuruyla kararlarımızı veriyoruz. Belediye başkanlarımızın gözü hep sizin, bizim gözümüz de hep onların üzerinde olacak. Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?

* Eskiler önce yoldaş, sonra yol derler. Bizim en büyük yoldaşımız milletimizdir. Elbette bu uzun hizmet maratonunda yolda kalan, yolunu kaybeden olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Önemli olan ana gövdenin, ana damarın istikametini koruması, gözünü hedeflerimizden ayırmamasıdır.

"31 MART'TAN SONRAKİ SANDIK BULUŞMAMIZ 2028 MAYISI'NDA OLACAK"

* 31 Mart'tan sonraki sandık buluşmamız 2028 Mayıs'ında olacak. Dolayısıyla önümüzde ülkemize ve şehirlerimize ilişkin orta ve uzun vadeli programımızı hayata geçirebileceğimiz uzunca bir süre var.