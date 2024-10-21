İYİ Parti'de yıldönümü: Akşener’e konuşma süresi yok

Yayınlanma: 21.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.10.2024 - 04:00

27 Ekim’de 7. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan İYİ Parti’nin kutlama etkinliklerine Akşener’i de davet edeceği öğrenildi. Ancak edinilen kulis bilgisine göre Akşener’e konuşma süresi verilmeyecek. Akşener’in yer aldığı flamaların organizasyonda yer almayacağı da belirtiliyor. Ayrıca partinin kuruluşunu anlatan videolarda Akşener’e çok az yer verileceğinin kararlaştırıldığı da iddia ediliyor.

İYİ Parti kurulduktan bir yıl sonra yapılan genel seçimlerde CHP ile yaptığı ittifak sonucu 43 milletvekili ile Meclis’e girmişti. 2019 yerel seçimlerinde büyükşehirlerde CHP ile yapılan ittifaklar sonucu elde edilen başarılarla ivme yakalayan parti, yapılan bir dizi stratejik hata sonucunda istifalarla gündemden düşmedi. Altılı masada yaşanan 3 Mart krizinin ardından güven kaybeden partinin, 2024 yerel seçimlerine “hür ve müstakil” olarak girme kararı da gerilemeyi hızlandırdı. Kuruluşundan beri ilk kez “ittifaksız” olarak seçime giren parti için seçim 3 milyon 110 bin oy kaybı yaşadı. Akşener, 27 Nisan’daki olağanüstü kongrede partinin liderliğini Müsavat Dervişoğlu’na devretti.

MUHALİF SÖYLEM

Akşener’in Saray’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşme, iç çekişmeler, söylemsel hatalar, kimlik bunalımı ve partinin kuruluş ilkelerinden uzaklaşma gibi nedenlerle istifalar gündemden düşmedi. 2023 genel seçimlerinde 44 milletvekili ile Meclis’e giren partinin koltuk sayısı istifalar sonrası 30’a geriledi. İYİ Parti, seçmenini partiye geri döndürmek için “muhalif” söylemlere devam etmeye karar verdi. Partililer, Dervişoğlu’nun açıklamalarını “olumlu” bulsa da partiyi toparlayamadığı görüşünü savunuyor. Küskünleri partiye geri kazandırmak da partinin imaj yenileme çalışmaları arasında yer alıyor. Kurmaylar, Akşener’in partiden uzaklaşmasının ise parti açısından olumlu olduğunu söylüyor.

