'Erdoğan ameliyat olacak' iddiasına yalanlama

Yayınlanma: 10.06.2023 - 08:29

Güncelleme: 10.06.2023 - 08:29

Gazeteci Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olacağını iddia etmiş, o iddialar sosyal medyada gündem olmuştu.

Erdoğan yeni bir ameliyata hazırlanıyor

Doktorları en kısa zamanda bir operasyon yapılması gerektiğini söylediler

Ameliyattan sonra Erdoğan’ın göreve devam edip etmemeye kendisinin karar vereceğini öğrendim

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Seçimden önce söylenen bütün yalanlar birer birer ortaya çıkıyor… — Can Ataklı (@can_atakli_) June 9, 2023

Son olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, iddianın doğru olmadığı belirtildi.

"ASILSIZ"

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.