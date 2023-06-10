'Erdoğan ameliyat olacak' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ameliyat olacağı iddiasının doğru olmadığını belirtti. Konuya ilişkin resmi açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2023 - 08:29
'Erdoğan ameliyat olacak' iddiasına yalanlama
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Gazeteci Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olacağını iddia etmiş, o iddialar sosyal medyada gündem olmuştu.

Son olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, iddianın doğru olmadığı belirtildi.

"ASILSIZ"

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi. 


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