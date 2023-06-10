'Erdoğan ameliyat olacak' iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ameliyat olacağı iddiasının doğru olmadığını belirtti. Konuya ilişkin resmi açıklama geldi.
Gazeteci Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyat olacağını iddia etmiş, o iddialar sosyal medyada gündem olmuştu.
Erdoğan yeni bir ameliyata hazırlanıyor— Can Ataklı (@can_atakli_) June 9, 2023
Doktorları en kısa zamanda bir operasyon yapılması gerektiğini söylediler
Ameliyattan sonra Erdoğan’ın göreve devam edip etmemeye kendisinin karar vereceğini öğrendim
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Seçimden önce söylenen bütün yalanlar birer birer ortaya çıkıyor…
Son olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, iddianın doğru olmadığı belirtildi.
"ASILSIZ"
Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kesinlikle doğru değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.
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