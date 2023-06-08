Savunma Sanayi Başkanlığı'na atanan Haluk Görgün'ün Erdoğan'a yazdığı şiir gündemde
Savunma Sanayi Başkanlığı'na atanan Haluk Görgün’ün 28 Mayıs akşamı AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüler yağdırdığı şiiri paylaşması sosyal medyanın gündeminde.
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı görevindeyken Savunma Sanayi Başkanlığı'na atanan Haluk Görgün'ün, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler dizen bir şiir yazdığı ve bunları kişisel hesabında paylaştığı sosyal medyada gündem oldu.
Söz konusu şiir şu şekilde:
“Bir adam ki uykuya hasret
Bir adam ki vatana sevdalı
Bir adam ki millete aşık
Bir adam ki dünyaya bedel
Bir adam ki gençlere ilham
Bir adam ki mazlumlara umut
Bir adam ki bir üzülür milyonlar üzülür
Bir adam ki bir sevinir milyonlar sevinir”
Bir adam ki uykuya hasret— Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) May 28, 2023
Bir adam ki vatana sevdalı
Bir adam ki millete aşık
Bir adam ki dünyaya bedel
Bir adam ki gençlere ilham
Bir adam ki mazlumlara umut
Bir adam ki bir üzülür milyonlar üzülür
Bir adam ki bir sevinir milyonlar sevinir pic.twitter.com/NkECEiMt9A
Görgün, 6 yıl süren ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevinden, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na atanmasıyla ayrıldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atama kararını 5 Mayıs’ta verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den memur zammı ve asgari ücret açıklaması
- Özgür Demirtaş'a 'Mehmet Şimşek' tepkisi
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- Counter Strike 2'de silah satın alma sistemi değişecek
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'değişim' talebi!
- Samsung telefon üretimi için farklı bir ülkeyi seçti
- Gözler Erdoğan'ın o konuşmalarına çevrildi!
- Tarikatları ‘buyur’ ettiler
- MHP'den dikkat çeken Bahçeli videosu: Bu bana yeter...
- TSK’ye hac yazısı