Savunma Sanayi Başkanlığı'na atanan Haluk Görgün'ün Erdoğan'a yazdığı şiir gündemde

Yayınlanma: 08.06.2023 - 10:54

Güncelleme: 08.06.2023 - 11:28

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı görevindeyken Savunma Sanayi Başkanlığı'na atanan Haluk Görgün'ün, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgüler dizen bir şiir yazdığı ve bunları kişisel hesabında paylaştığı sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu şiir şu şekilde:

“Bir adam ki uykuya hasret

Bir adam ki vatana sevdalı

Bir adam ki millete aşık

Bir adam ki dünyaya bedel

Bir adam ki gençlere ilham

Bir adam ki mazlumlara umut

Bir adam ki bir üzülür milyonlar üzülür

Bir adam ki bir sevinir milyonlar sevinir”

Bir adam ki uykuya hasret

Bir adam ki vatana sevdalı

Bir adam ki millete aşık

Bir adam ki dünyaya bedel

Bir adam ki gençlere ilham

Bir adam ki mazlumlara umut

Bir adam ki bir üzülür milyonlar üzülür

Bir adam ki bir sevinir milyonlar sevinir pic.twitter.com/NkECEiMt9A — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) May 28, 2023

Görgün, 6 yıl süren ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevinden, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na atanmasıyla ayrıldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atama kararını 5 Mayıs’ta verdi.