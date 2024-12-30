Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 30.12.2024 - 14:45

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, Suriye ve Filistin’deki son durum, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

ERDOĞAN HANGİ MESAJLARI VERDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, farklı etnik ve dini grupların yan yana sulh içinde yaşadığı bir Suriye’nin tesisi ile ülkede birliğin sağlanmasının önemini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’de faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütünün bölgedeki Kürtlerin temsilcisi ve muhatap olarak görülmesini kabul edemeyeceğini, IŞİD’in da bölgedeki karışıklıktan istifade etmesinin önüne geçilmesi ve İsrail’in mevcut durumu istismar ederek Suriye’deki yeni süreci baltalamasının engellenmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’de devam eden katliamın bir an evvel sona ermesi için gayret göstermeyi sürdüreceğini söyledi.


Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #bae

İlgili Haberler

Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nur Nahya ile Babacan görüşmesi: 'Nureddin Nebati arıyor'

Erdoğan'ı taklit eden Muhammed Nur Nahya ile Babacan görüşmesi: 'Nureddin Nebati arıyor'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurttaşa boykot çağrısına tepki: Fahiş fiyatların sorumlusu iktidar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurttaşa boykot çağrısına tepki: Fahiş fiyatların sorumlusu iktidar
Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması: Topu patronlara attı!

Erdoğan'dan yeni 'asgari ücret' açıklaması: Topu patronlara attı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler