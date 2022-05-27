Son Dakika: Erdoğan'ın hedefinde yine Kılıçdaroğlu var

27 Mayıs 2022 Cuma, 15:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenecek "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satırbaşları:

''Türk demokrasisine ilk hançerin saplandığı 27 Mayıs'tan beri Yassıada, Demokles'in kılıcı gibi milli iradenin tepesinde sallanmaya devam etmektedir. Eser ve hizmet üreten siyasetçiler kimi zaman emperyalist, kimi zaman darbeciler, kimi zaman medya aracılığıyla acı akıbetle tehdit edilmektedir.

'SONU MENDERES'E BENZEMESİN DİYENLERE EYVALLAH DEMEDİK'

Merhum Menderes'in o fotoğrafı siyasetçilere ayar vermek için sürekli gündemde tutulmaktadır. O fotoğraf bizim de önümüze konuldu. İBB Başkanlığımızdan itibaren, millet iradesine çöreklenenlerin tehditlerine maruz kaldık. 'Sonu Menderes'e benzemesin' diyerek aba altından sopa gösteren siyasetçi müsveddelerini gördük. Bunların hiçbirine eyvallah etmedik.

'CHP'NİN BAŞINDAKİ ZATA RAĞMEN ÜLKEYİ FETÖ'CÜLERE TESLİM ETMEDİK'

Kefenimizi giyerek çıktığımız bu yolculukta tehditlere, şantajlara boyun eğmedik. Sizlerle birlikte demokrasimize yönelik tehditleri bozguna uğrattık. 15 Temmuz'da daveti yaptık, 15 dakika daha kalmış olsaydık, bu kardeşini belki bugün burada yoktu. Orada telefonla yaptığımız anonsla on binler Atatürk Havalimanı'na geldi.

Bay Kemal ise FETÖ'nün düzenlemesiyle tankların arasından kaçarak Bakırköy Belediyesi'ne gitti. Biz milletimizle tarihin en büyük demokrasi zaferlerinden birisine imza attık. CHP'nin başındaki zat milletin şanlı direnişini televizyon karşısında kahve içerek izlerken, biz milletin emanetini korumak için Erol Olçok gibi yol arkadaşlarımızı, Abdullah Tayyip gibi delikanlılarımızı şehit verdik. Darbe gecesinden önce 'Tankın üzerine ilk ben çıkarım' diyen ancak aralarından kaçan CHP'nin başındaki zata rağmen bu ülkeyi FETÖ'cü alçaklara teslim etmedik.

15 TEMMUZ'DA BAY KEMAL'İN KİMLERLE PAZARLIK YAPTIĞI ORTAYA ÇIKACAKTIR

İşte açıklamalar yapıyor, aynı 15 Temmuz gecesindeki ifadeler. 15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken, Bay Kemal'in tatlı canını kurtarmak adına kimlerle ne pazarlığı yaptığı elbet ortaya çıkacaktır. Ortamda seçim yokken, 'Başbakan olacağım' diyenlerin de foyaları dökülecektir. FETÖ'cü hainlerin söylemleriyle 15 Temmuz'u lekelemeye çalışanların yularını kimlerin tuttuğu da ortaya çıkacak.

Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Cumhurbaşkanı da kaçırmış. Oradan 150 bin lira ceza. Ardından bir 100 bin lira daha. Bana düşen de bu parayı TÜRGEV ve Ensar vakfına verelim. Hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu da buralara nasip olsun. Hayır kurumlarımızın yolu nereden geçiyor bilsin. Paraları nereden bulacak? Devletin CHP'ye verdiği paraları buraya naklediyor.

BELGELERİN YANSITILMASINI İSTEDİ

Konuşmasının bir bölümünde ekranda belgelerin belirmesini bekleyen Erdoğan, bu noktada rejiye seslendi. "Belge, belge" diyerek ekrana istediği görüntülerin yansıtılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine kaldığı yerden devam etti.

Öte yandan Erdoğan, vakıflar aracılığıyla yurtdışına para kaçırıldığını iddia eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında toplam 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.