Erdoğan bu kez ev sahiplerini hedef aldı: 'Kiracılarına zulmettiler'

25 Ekim 2022 Salı, 15:31

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'İlk Evim, İlk İşyerim Projesi İlk Temel Atma Töreni'nde konuştu. 20 yılın zirvesindeki enflasyonu görmezden gelerek kiralardaki fahiş artış için yurttaşları suçlayan Erdoğan, "Ev sahipleri zulmetti kiracılarına" dedi.

"FIRSATÇILAR..."

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyadaki gelişmeler ülkemizi de etkiledi. Konut ve kira fiyatlarında yaşanan hiçbir ekonomik ölçüyle kıyaslanamayacak artışlar vatandaşları mağdur etti. Fırsatçı ev sahipleri kiracılarına zulmetti, yüksek kiralar uyguladılar. Kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken arzdaki artışı temin edecek çalışmaları başlattık. Yüksek kira fiyatlarına vatandaşlarımızı ezdirmemek için cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattık."

"VİZYON OLMAYINCA SAĞLIKSIZ YERLEŞİM ALANLARI ORTAYA ÇIKTI"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde:

"Bugün Gazi Başkentimiz Ankara'nın güzel ilçesi Sincan'da ülkemizin en büyük konut, işyeri ve arsa kampanyasının ilk temel atma töreni vesilesiyle birlikteyiz. Türkiye ikinci dünya savaşı sonrası plansız, programsız ve oldukça hızlı şehirleşme sürecine girmiştir. Köylerden ilçe ve il merkezlerine büyük şehirlere yönelen göçü yönetecek vizyon olmayınca sağıksız yerleşim alanları ortaya çıkmıştır.

Her tür depremde hep yüreklerimiz ağzımıza geldi. Nice kardeşlerimizi kaybettik, sağlıksız yapılaşmayla. Her deprem, sel ve heyelan bu gerçeği yüzümüze çarpmıştır. İzmir'de Malatya, Elazığ'da yaşadık. 1999 depreminin arından bu doğrultuda bazı adımlar atılmışsa da ekonomik ve konforlu konut arzı yeteri kadar sunulamamıştır. Hükümete geldiğimizde TOKİ vasıtasıyla inşa edilmiş konut sayısı 43 bindi. Biz bugün bu rakamı 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık. Nereden nereye...

26 bin sosyal tesis inşa ettik. Başlattığımız son kampanyayla milletimize sunduğumuz konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri de hızla ilerliyor. Kentsel dönüşümle üretilen konut sayısı 3 milyonu bulmuş durumdadır. 60 bin konutluk Esenler'de kentsel dönüşüm projesinin teslim töreninde heyecan ve sevince ortak olduk. Büyük konut atılımı ve kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaşması özel sektörü harekete geçirmiştir. 28,5 milyon konutun 13,5 milyonun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz."

"FIRSATÇI EV SAHİPLERİ KİRACILARINA ZULMETTİ"

"Dünyadaki gelişmeler ülkemizi de etkiledi. Konut ve kira fiyatlarında yaşanan hiçbir ekonomik ölçüyle kıyaslanamayacak artışlar vatandaşları mağdur etti. Fırsatçı ev sahipleri kiracılarına zulmetti, yüksek kiralar uyguladılar. Kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken arzdaki artışı temin edecek çalışmaları başlattık. Yüksek kira fiyatlarına vatandaşlarımızı ezdirmemek için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattık.

2019'da 50 bin bir sonraki yılda 100 bin haneyi kapsayan iki ayrı Sosyal Konut projesine milletimizin gösterdiği ilgiden de aldığımız cesaretle en büyük kampanyayı planladık. 500 bin konut 250 bin arsa, 50 bin işyeri kampanyamız bu hazırlığın neticesidir. Arsa sayısını 1 milyona çıkardık."

"VATANDAŞLARIMIZIN DUASINA TALİBİZ"

"TOKİ desteğiyle kendi evini yapmak isteyen vatandaşlarımızı bu kampanyaya dahil ettik. Altyapıyı biz yapacağız, konutu vatandaş yapacak. TOKİ'nin kendilerine sunduğu imkânlarla ev sahibi olmuş milyonlarca vatandaşımız var. En büyük mükafat bu vatandaşlardan aldığımız duadır. Yeni kampanyamızın temelini atarken vatandaşlarımızın duasına talibiz.

Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaşması ne kadar doğru iş yaptığımızın göstergesidir. Konut ve arsalar hizmete girdiğinde 6 milyon vatandaş daha huzurlu yuvasına kavuşmuş, yarım milyona yakın vatandaşın istihdam edileceği iş yerleri faaliyete geçmiş olacaktır.

Temelini attığımız ilk etap 5615 konut Ankara, Zonguldak, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aydın, Bolu, Konya, Afyon, Diyarbakır, uşak, Erzurum, Muğla, Yozgat, Manisa, Tunceli, Elazığ illerimizi kapsıyor. Hazırlıklar tamamlandıkça temelleri ısa sürede de 81 il ve ilçelerimizin tamamında yaygınlaştıracağız."

"YALAN YOK, NE DEDİYSEK O"

"900 milyar liralık yatırımla 2 trilyon liralık ivme kazanacaktır. 250 bin konutluk ilk etabı 2028'e kadar da 500 bin konutun hepsini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yalan yok, ne dediysek o. Depremle sarsılan şehirlerimizdeki vatandaşlarımızı konut inşa ederek nasıl en kısa sürede konutlarına kavuşturduysak bu projeyi de hayata geçireceğiz. Ülkemizin yönetimine talip olarak yola çıkarken Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Hamdolsun 20 yılda her alanda ülkemize asırlık hizmet kazandırarak milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. İllerimizin ilçelerimizin tamamını kuşatan yeni bir şehircilik atılımını başlattık. Bunu iddia ile söylüyoruz."

"DİKEY DEĞİL, YATAY MİMARİ"

"Nereden nereye... Eski hastanelerin halini düşünün. Şimdi şehir hastanelerine gittiğimizde konfor ortada. Odalar pırıl pırıl. Bay Kemal'in SSK genel müdürü olduğu zaman ah ah, hastanelerin hali ortadaydı. 7 ay var, 7 ay sonra sandığa gideceğiz. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmak yok, yola devam. Vatandaşlarımızdan isteyen konut, arsa, iş yeri alarak bu atılıma ortak olabilecek. Altyapı ve imarı hazırlanmış inşaata hazır arsalar bu atılımı farklı kılıyor. TOKİ'nin konutlarından alamayanlar TOKİ desteğiyle bu arsalarda kendi evini yapabilecek.

Dikey değil, yatay mimari. Yeni projelerimizi sadece konut ihtiyacını değil çağın gerektirdiği yeni imkânları da insanlarımızın hizmetine sunacak anlayışla yapıyoruz. Tasarruf yapan biriktiren vatandaşlarımızı mecburiyetten değil, mutluluk içinde yaşayacakları yuvalara kavuşturmak istiyoruz. Hiç şüphesiz yaptığımız çalışmalarda deprem gerçeğini asla unutmuyoruz. Bu projelerle tüm insani ihtiyacıyla adeta kendi kendine yeterli küçük şehirler kuruyoruz. Yeni projelerimizi de mahalle kültürünün tüm güzelliklerini yaşatacak şekilde planlıyoruz."