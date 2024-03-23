Erdoğan 'Büyük Ankara Mitingi'nde konuşuyor: Rusya'ya taziye mesajı

Yayınlanma: 23.03.2024 - 14:36

Güncelleme: 23.03.2024 - 14:36

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Rusya Hükümeti'ne taziyelerimizi iletiyoruz. Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse gelsin kabul edilemez. Rus halkının acısını milletçe, devletçe paylaşıyoruz.

* Sordum, Ankara mitinginde katılım ne kadar? 200 bin dediler. Demek ki 31 Mart'ta bu katılım Ankara'da her şeyi değiştirecek. Ankara'nın milli mücadelenin ardından başkent olması öyle birilerinin iddia ettiği gibi tesadüf eseri değildir. Tarihinin her döneminde Ankara şehir kimliğini muhafaza etmiş bir yerdir. Ankara bir bozkır kasabasıydı diyerek şehri küçümseyenler, gerisindeki parıltılı geçmişten habersizler. Ankara ahilerinin mücadelesi bile tek başına bu şehri tarihte seçkin bir yere taşımaya yeter.

AYRINTILAR GELECEK...