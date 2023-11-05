Erdoğan CHP Kurultayı'na mesaj gönderdi

Yayınlanma: 05.11.2023 - 07:45

Güncelleme: 05.11.2023 - 07:46

CHP'nin genel başkan seçimli 38. Olağan Kurultayı sabaha karşı sona erdi. Kurultay sonunda CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

ERDOĞAN KURULTAYA MESAJ GÖNDERDİ

Seçim ikinci tura kalmadan önce; adayların konuşmalarını tamamlamalarının ardından, kurultaya gönderilen mesajlar okundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da CHP Kurultayı'na bir tebrik mesajı gönderdiği Divan Başkanlığı tarafından açıklandı.

Kurultayda Divan Başkanlığı görevini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üstlenmişti.