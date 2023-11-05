Erdoğan CHP Kurultayı'na mesaj gönderdi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na tebrik mesajı gönderdi.
CHP'nin genel başkan seçimli 38. Olağan Kurultayı sabaha karşı sona erdi. Kurultay sonunda CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel oldu.
ERDOĞAN KURULTAYA MESAJ GÖNDERDİ
Seçim ikinci tura kalmadan önce; adayların konuşmalarını tamamlamalarının ardından, kurultaya gönderilen mesajlar okundu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da CHP Kurultayı'na bir tebrik mesajı gönderdiği Divan Başkanlığı tarafından açıklandı.
Kurultayda Divan Başkanlığı görevini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üstlenmişti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel CHP Genel Başkanı Özgür Özel
En Çok Okunan Haberler
-
- Genel Başkan kim olacak?
- CHP Kurultayı'nda seçim ikinci tura kaldı!
- Polat çifti için tutuklama talebi!
- CHP'li Başarır'dan 'kurultay' çıkışı
- Seçimin galibi Özgür Özel!
- Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'hançer' yanıtı!
- Trabzonspor, Fenerbahçe'ye dur dedi!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'son kez' adaylık açıklaması!
- CHP'li Ümit Erkol'dan sert sözler!
- Saat verdiler: İstanbul’a ‘sağanak’ ve ‘dolu’ uyarısı!