İYİ Partili kurmaylar, seçime tek adayla girilmesine dair açıklamada bulundu

17 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Gündemden düşmeyen “Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak” sorusuna alternatif yanıtlar aranırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Birden fazla aday çıkarabiliriz” ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “İlk tura tek adayla gidilmeli” açıklamaları akılları karıştırdı. Akşener’in “tek aday” görüşü, İYİ Parti kanadında, “Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı karşısında blok hareket etmeli” düşüncesi ile temellendiriliyor. İYİ Parti kurmayları, 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçimini işaret ederek “her parti kendi adayını çıkardı ancak seçim kaybedildi” anımsatmasında bulunuyor. “Ancak CHP ile birlikte çoklu adayda karar kılınırsa, “sürecin önünde tıkaç olunmayacağı” değerlendirmesi yapılıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun uyguladığı strateji gereği “olası formülleri tartıştırarak tepki ölçtüğünü” kaydeden İYİ Partililer, “Bu yolla kamuoyunda yansımaları görmek mümkün oluyor” görüşünü dillendiriyor.

İYİ Partili kurmaylar, “2023 seçimlerinde, 2018’deki gibi çok adaylı bir sürecin işletilmemesi” görüşünde olduklarını belirterek şu gerekçeleri sunuyor: “2018’de, Cumhur İttifakı birlikte hareket etmiş ve Millet İttifakı da her partinin kendi adayını çıkarması yoluna gitmişti. CHP’nin o dönemki adayı Muharrem İnce her ne kadar yüzde 30’un üzerinde oy alsa da seçimi kazanan taraf Erdoğan olmuştu. Biz, seçimlere artık ortak adayla gidilmesi gerektiğine inanıyoruz. 2018’de denenmişi yeniden denemenin, Millet İttifakı’na bir yarar sağlamayacağı görüşündeyiz.”

CHP İSTERSE...

İYİ Parti kanadı, CHP ile yapılan görüşmelerde “partinin tavrının çoklu adayla 2023 seçimlerine gidilmesinden yana” olması durumunda, kendi adaylarını çıkarabileceklerine de dikkat çekiyor. Partililerin gönlünden geçen ismin “Akşener olduğu” belirtilirken, “Ancak Sayın Genel Başkan, yeniden aday olmak yerine, Türkiye’nin önünü açacak bir sistem inşası için muhalefetin bir araya gelmesi gerektiğine inanıyor. Üstelik bu birleşmenin salt CHP ve İYİ Parti’den değil, DEVA, Gelecek partileri ile Sayın Muharrem İnce’nin partisi ve Sayın Mustafa Sarıgül’ün partisini de içine alacak bir birleşme olması gerektiğine inanıyor” yorumları yapılıyor.

‘KESİNLİKLE UZLAŞI OLACAK’

İYİ Parti’ye göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tüm formüllerin kamuoyunda tartışılması” stratejisini izliyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun, “önce kendi adaylığı üzerinde bir değerlendirmede bulunduğu, ardından ise ‘çoklu adaylık’ formülünü kamuoyunun gündemine getirdiği” belirtiliyor. İYİ Parti kanadı, “Bu da bir taktik. Sonuçta muhalefetin adayı üzerinde yapılan tartışmaların kamuoyunda yansımalarını görmek mümkün oluyor. Üzerinde durduğumuz tek bir nokta var, o da CHP ve İYİ Parti’nin, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kesinlikle bir araya gelerek uzlaşı yoluyla adayını açıklayacağıdır. Bunun dışında yapılan tartışmalar ise bize göre şu anda ‘kuru’ bir tartışmadır” görüşlerini dile getiriyor.