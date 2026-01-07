Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erdoğan'dan 'Maduro' iddiasına yanıt: 'Bize gelen böyle bir haber yok'

7.01.2026 14:42:00
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Türkiye'ye gitmesinin teklif edildiği iddialarına ilişkin “Bize gelen böyle bir haber yok” dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı çıkışında bir gazetecinin 'Maduro' sorusuna yanıt verdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Türkiye'ye gitmesinin teklif edildiği iddialarına ilişkin “Böyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok” dedi.

Venezuela'da, Bolivarcı hükümetin lideri Maduro'nun ABD güçleri tarafından kaçırılmadan önce, Washington yönetiminin "ülkeyi terk edip Türkiye'ye gitmesinin teklif ettiği" öne sürülmüştü.

Önce New York Times'te yer alan iddiayı daha sonra ABD'li Senatör Lindsey Graham dile getirmişti. ABD Başkanı Donald Trump ile aynı uçakta bulunan Graham, “Maduro bugün Türkiye’de olabilirdi ama New York’ta. Kendisinden başka kimseyi suçlamasın. Trump ona bir çıkış sunmuştu. O Trump’a meydan okumayı tercih etti. Şimdi hapiste” ifadelerini kullandı. Trump ise Graham'ın sözlerini kafasını sallayarak onaylamıştı. 

 

 

