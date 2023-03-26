Erdoğan depremzedelere oyuncak atmıştı: 'Tasvip edilmeyecek bir kare'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi Hatay'da otobüsten depremzelere oyuncak attı. Cumhuriyet’e konuşan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, "Tasvip edilmeyecek bir kare" dedi.

İSTANBUL / Cumhuriyet
Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 04:00
Erdoğan depremzedelere oyuncak atmıştı: 'Tasvip edilmeyecek bir kare'
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Daha önce afet bölgelerinde insanlara çay fırlatmasıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geleneğini sürdürdü. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurttaşlar yaralarını sarmaya çalışırken Erdoğan önceki gün Hatay’da sokakları dolaştığı otobüsten oyuncak attı. 

Cumhuriyet’e konuşan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, bu yaşananın Türkiye’de alışılmış bir fotoğraf karesi olduğunu söyledi. Jestlerin bu şekilde yapılmaması gerektiğini belirten Tosun, “Cumhurbaşkanı şehir ayrımı yapmadan her zaman bunu yapıyor. Ancak otobüsün hemen karşısında depremden yıkılmış binalar var. Bu alışılmış olmasına karşın çadırlar ziyaret edilerek hediyeler takdim edilmeli” dedi.

(Tanju Tosun)

Tosun, “Türkiye’de toplum siyasetçilerin bu tür jestlerine olumsuz bakmaz. Ancak onore etme anlamında farklı yöntemlerin olması gerekiyor. Alan açısından problem değil ama alan ve veren ilişkisine baktığımız zaman tasvip edilemeyecek bir kare. Tam olarak siyasetçi ve toplum ilişkisini yansıtıyor” değerlendirmesinde bulundu.

BUNU HEP YAPIYOR

Erdoğan’ın, 2020’de sel felaketinin yaşandığı ve 8 kişinin hayatını kaybettiği Giresun’da otobüsten halka çay atması gündem olmuştu. 2021’de de sel altında kalan Rize’de miting yapıp, ardından otobüsten çay fırlatmıştı. Erdoğan aynı yıl Marmaris’teki yangınların ardından bölgeye gidip araçtan çay atarak yine eleştirilerin odağı olmuştu.


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