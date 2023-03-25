Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li belediyeleri hedef alan Erdoğan’a yanıt

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 22:10

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 22:10

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, deprem bölgesi İskenderun için kurulan çadırkenti, kaymakamlığa devrettiklerini belirterek “Afetin hemen ardından Beylikdüzü Belediyesi ve Beylikdüzü Kaymakamlığı olarak Hatay İskenderun’da hızla kurduğumuz çadırkenti dün imzaladığımız protokol ile, İskenderun Belediyesi ve İskenderun Kaymakamlığı’na devrettik. Beylikdüzü’nün bir eli hep orada olmaya devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Çalık'ın paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, ise şunları yazdı:

“Hangisi devletçilik? 'Biz burası CHP’li demedik…' deyip övünmek mi, yaptığı çadır kenti devlete teslim etmek mi? Beylikdüzü Belediyemiz yaptı, devlete teslim ettik. Devlet yeniden devlet olacak, partiler de parti… Parti devleti son bulacak.”

Hangisi devletçilik? “Biz burası CHP’li demedik…” deyip övünmek mi, yaptığı çadır kenti devlete teslim etmek mi? Beylikdüzü Belediyemiz yaptı, devlete teslim ettik. Devlet yeniden devlet olacak, partiler de parti... Parti devleti son bulacak. https://t.co/MtZ4E7CCvX — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 25, 2023

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay’ın İskenderun ilçesinde deprem konutları ve yeni devlet hastaneleri temel atma töreninde şunları söylemişti:

“Nerede bu belediyeler? Bu belediyeler acaba buralara uğradı mı? Biz sorumluluğumuzun gereğini, kendimize yakışanı sizlerin beklediği işleri yaparak deprem şehirlerimizi bir yılda ayağa kaldırma sözümüzü tutmaya bakacağız. Bugüne kadar milletimize verdiğimiz her sözü nasıl tuttuysak her afette kayıpları nasıl telafi ettiysek inşallah bu defada da yapacağız. Hiç kimse endişeye tereddütte kapılmasın. Biz burası CHP’li demedik. Biz ne dedik, ‘Bunlar da bizim vatanımız, bunlar da bizim vatandaşımızdır’ dedik. Tek yapamayacağımız şey ölenleri geri getirmektir. Onun dışındaki her kaybı telafi edecek güce, imkana kararlılığa sahibiz”