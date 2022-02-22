Erdoğan destekçisi HÜDA-PAR'dan iktidara sert mesajlar: Darbeci bürokratlar taltif üzerine taltifle görevde

22 Şubat 2022 Salı, 09:49

Doğu ve Güneydoğu illerinde etkinliğiyle bilinen, Hizbullah'a yakın Hür Dava Partisi'nin (HÜDAPAR) haftalık değerlendirme açıklamasında iktidarın 28 Şubat konusu üzerinden hedef alınması dikkat çekti.

Parti Sözcüsü Şehzade Demir tarafından yapılan açıklamada, 28 Şubat süreci uygulamalarının devam ettiği öne sürülerek "Darbeci bürokratlar taltif üzerine taltifle görevlerini sürdürmektedir" denildi.

"28 Şubat postmodern darbesi, üzerinden geçen 25 yıla rağmen etkisini yitirmemiş, zihin kodları üzerinde bıraktığı izler devam edegelmiştir. Toplumun dinî, ahlakî ve kültürel yapısına savaş açan darbe bütün gerçekliğiyle anlaşılamamış, bürokrasi, medya, akademi, iş dünyası ve daha pek çok kesimdeki darbe destekçilerinden hakkıyla hesap sorulmamıştır" ifadeleri kullanılan açıklamada, o dönemde tutuklanan çeşitli köktendinci terör örgütü mensuplarından halen cezaevinde bulunanlar olduğuna işaret edilerek "Halen darbenin mağdurları cezaevinde aklanmayı beklemekte, mesleklerinden ihraç edilenler ise özlük haklarına kavuşmayı ummaktadır" denildi.

Açıklamanın ilgili bölümünün devamı şöyle:

"Darbeci bürokratlar ise taltif üzerine taltifle görevlerini sürdürmektedir. Kamuda başörtülü eğitim ve çalışma hakkı yasal bir güvenceye kavuşmamış adeta pamuk ipliğine bağlanmıştır. 28 Şubat’ın istihbari zihin kodları kullanılmaya ve insanlar aynı yöntemle fişlenmeye devam etmektedir. 28 Şubat failleri ile hesaplaşılmadığı ve darbecilik geleneğine karşı yasal ve anayasal önlemler alınmadığı için 15 Temmuz kalkışması meydana gelmiştir.



Anayasal devlet nizamını ortadan kaldırmayı hedefleyen darbecilik anlayışının devam etmesi, statükocu zihniyetin toplum ile barışmamakta ısrar etmesinin bir sonucudur. Darbe kültürünün önüne geçmek için devletin her şeyden önce kendi toplumunun değerleri ile barışması, özüne ve inanç değerlerine bağlı vatandaşlarını tehdit olarak görmekten vazgeçmesi ile mümkündür. Bu anlamda yasal ve anayasal düzenlemeler ivedilikle tamamlanmalı, toplumumuzun tarihi, kültürü ve inancıyla uyumlu sivil bir anayasa yapılmalıdır. Aksi halde bu kısır döngü devam edip duracaktır. Bu vesile ile 28 Şubat postmodern darbesini şiddetle kınıyor, sebep olduğu bütün mağduriyetlerin giderilmesi çağrımızı tekrarlıyoruz."

ERDOĞAN'A AÇIK DESTEK, İLK DÖRT MADDE HEDEFTE

Geçmişte domuz bağı yöntemiyle öldürdüğü kurbanları ve mezar evleri ortaya çıkan terör örgütü Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen HÜDA-PAR, 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a açık destek vermişti. Erdoğan'ın da zaman zaman yöneticileriyle görüşmeler yaptığı HÜDA-PAR, AKP'nin 'yeni anayasa' tartışmalarına da anayasanın ilk dört maddesini hedef alarak dahil olmuştu. Partinin Genel Başkan Vekili İshak Sağlam, "Sağlam, “5 darbeci general yazıyor biz de bunu ilah seviyesine çıkarıyoruz. ‘Bunu eleştiremezsiniz, değiştiremezsiniz, değiştirilmesini teklif dahi edemezsiniz’ düşüncesi akla ve mantığa uygun değil” demişti.